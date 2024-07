Michał Pazdan to odkrycie Euro 2016. Obrońca Legii stał się obok Kuby Błaszczykowskiego bohaterem polskiej reprezentacji, która podczas ME we Francji doszła aż do ćwierćfinału. Polski obrońca stał się w trakcie Euro 2016 bohaterem memów, a nawet piosenek! Internauci nazwali go nawet Ministrem Obrony Narodowej, bo naszej bramki strzegł tak dobrze, że podczas całego Euro polska reprezentacja straciła tylko dwa gole.

Reklama

Transfer Michała Pazdana po Euro. Gdzie przejdzie?

Teraz po Euro Michałem Pazdanem interesują się zagraniczne kluby. Najpierw mówiło się, że znalazł się na liście transferowej słynnej Barcelony, ale bardziej realny wydaje się transfer do Bundesligi, która zawsze była marzeniem Pazdana. Obrońce polskiej reprezentacji chce podobno kupić 1.FSV Mainz 05. Co na to żona Michała Pazdana, Dominika? Czy chciałaby, żeby jej mąż zmienił klub?

Wiadomo, że sytuacja rodzinna ma wpływ na wybór klubu. Na dziś zdecydowania odpada Turcja, szczególnie po ostatnich zamachach na lotnisku. Na pewno się na to nie zgodzę. Wiadomo, że niebezpieczeństwo czai się wszędzie, ale nie będę wiecznie żyła na minie. Wymarzony kierunek? Niemcy, ewentualnie Włochy, powiedziała żona Michała Pazdana w rozmowie z gazeta.pl.

W pierwszym wywiadzie po Euro, żona Michała Pazdana zdradziła też, który obrazek z jej mężem w roli głównej podobał jej się najbardziej!

Najbardziej lubię obrazek, na którym "Krystek" [Cristiano Ronaldo - przyp. red.] chowa się za kolegami i pyta, czy Michał już poszedł - zdradziła Dominika Pazdan.

Tłumy kibiców przywitały Michała Pazdana w Niepołomicach



Dominika Pazdan skomentowała też przywitanie jej męża przez fanów w Niepołomicach.

Zobacz także

Należało mu się to. Szczególnie tutaj. Wcześniej jego rodzinnym miastem był Kraków, ale od pięciu lat są nim Niepołomice. W sobotę na lotnisku we Frankfurcie, kiedy wracałam z meczu z Marsylii, dostałam smsa, że jest taki pomysł. Postanowiliśmy wtedy, że zdecydujemy się na to. Cieszę się, dziękujemy - dodała żona Pazdana.

Michał Pazdan z żoną planują teraz wybrać się na krótki urlop z dzieckiem, a zapewne po wakacjach podejmą decyzję w sprawie transferu. Michał, jeszcze raz dziękujemy!

ZOBACZ: Michał Pazdan nie zawsze był łysy! Mamy zdjęcia! W której wersji podoba Wam się bardziej? SONDA

Michał Pazdan z żoną Dominiką.

Facebook

Michał Pazdan na lotniku.

Michał Pazdan stał się po Euro bohaterem memów, a nawet piosenek!