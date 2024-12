Lidera Ich Troje chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo od wielu lat króluje on na polskim rynku muzycznym. Jego życie nierzadko budziło szereg kontrowersji szczególnie, gdy znalazł się na dnie. Sporym echem odbijały się również jego liczne małżeństwa, choć wygląda na to, że u boku piątej żony odnalazł prawdziwe szczęście w miłości, a fani trzymają za nich kciuki. Teraz 52-latek przybył do nich ze wspaniałą wiadomością.

Michał Wiśniewski jest jednym z popularniejszych polskich artystów i od samego początku cieszy się ogromnym uznaniem ze strony słuchaczy. Jako lider Ich Troje zdobył wielką sławę, jednak w jego życiu osobistym nie brakowało zawirowań. W 2014 roku oficjalnie przyznał, że jest alkoholikiem i zdradził, że przez 20 lat każdego dnia wypijał 0,7 litra alkoholu. Jednocześnie był u szczytu swojej sławy, co przynosiło mu pokaźne zarobki. Pieniądze jednak trwonił na prawo i lewo, aż w końcu był zmuszony ogłosić bankructwo. W jednym z wywiadów w 2022 roku potwierdził jednak, że w końcu żyje w trzeźwości, a także ustabilizował swoje życie.

Wokalista ułożył również swoje sprawy miłosne, bo po czterech nieudanych małżeństwach związał się z piątą żoną, Polą, z którą wydaje się naprawdę szczęśliwy. Para doczekała się dwóch synków, Falco i Noela, którzy są oczkiem w głowie rodziców. Chociaż Michał Wiśniewski stara się uczestniczyć aktywnie w wychowaniu chłopców, a także pozostać obecnym w życiu pozostałych pociech, nadal skrupulatnie wypełnia swoje zawodowe sprawy. Teraz podzielił się z fanami wspaniałą wiadomością.

Co roku lider Ich Troje, w okresie przedświątecznym, odwiedza Domy Dziecka na terenie całej Polski w ramach akcji "Wiśnia Dzieciom". Daje im nie tylko czas i zainteresowanie, ale też mnóstwo prezentów, które wywołują uśmiech na ich twarzach. Cała akcja ma dla Michała szczególnie ważny wymiar, bo on sam wychowywał się w Domu Dziecka. Jak właśnie poinformował, końca dobiegła 29. już edycja akcji "Wiśnia Dzieciom"!