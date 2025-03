Michał Danilczuk, znany tancerz i choreograf, który przez lata występował w "Tańcu z Gwiazdami", zadebiutował już jako juror w "You Can Dance – Po prostu tańcz!". Po jego transferze do TVN wielu fanów zastanawiało się, jak odnajdzie się w nowej roli. Pierwsze odcinki programu już za nami, a Danilczuk dał się poznać jako surowy, ale sprawiedliwy juror, który z ogromnym zaangażowaniem ocenia młodych tancerzy. Czy tęskni za Polsatem i "Tańcem z Gwiazdami"? Mamy komentarz Michała Danilczuka.

Michał Danilczuk – od parkietu do stołu jurorskiego w "You Can Dance"

Dla Michała Danilczuka to wielka zmiana – z parkietu "Tańca z Gwiazdami" przeniósł się na jurorskie stanowisko, gdzie jego zadaniem jest wyłanianie najlepszych tancerzy w programie "You Can Dance". W przeciwieństwie do "TzG", gdzie partnerował celebrytom, tutaj ma do czynienia z osobami, które tańcem zajmują się zawodowo lub aspirują do wielkiej kariery. Dzięki swojemu doświadczeniu i charyzmie szybko zdobył uznanie wśród uczestników. W pierwszych odcinkach pokazał, że nie boi się krytyki, ale jednocześnie potrafi docenić prawdziwy talent.

Nie da się jednak ukryć, że Michał przez wiele lat był związany z "Tańcem z Gwiazdami" i Polsatem, które emituje show. Jak sam niejednokrotnie wspomniał- uwielbia ten format. Jak teraz komentuje przejście do TVN-u? Michał Danilczuk w rozmowie z reporterem Party.pl zaskoczył szczerym wyznaniem.

To nie była łatwa decyzja. Bardzo trudna decyzja, z racji, że ja kocham Taniec z Gwiazdami i zostawiłem tam mnóstwo pasji, energii, potu(...) Bardzo o tym marzyłem i jestem jeszcze w szoku i niedowierzaniu, że to się już zaczyna - wyjawił Michał.

