Fryzura "na Pazdana" to hit w sieci. W trakcie Euro 2016 wielu internautów zarzekało się, że jeśli Polska wygra, obetnie się na łyso. Co prawda polskim piłkarzom nie udało się wygrać rozgrywek, ale znalazło się kilku odważnych, którzy to zrobili. Wśród nich m.in. Adam Boguta, uczestnik "Top Model". Teraz sam Michał Pazdan na swoim Facebooku pokazał, jak powstaje jego "fryzura".

Okazuje się, że obrońca nie korzysta z pomocy fryzjera, tylko sam dba o swoją łysinę ;) Wystarczy zwykła maszynka i dobre światło:

Dzień dobry! U mnie golenie zawsze za free:) - pisze Michał Pazdan na Facebooku.

Zdjęcie Michała od razu zdobyło dziesiątki tysięcy lajków i mnóstwo komentarzy.

Michał Pazdan po Euro 2016 jest jedną z największych gwiazd piłki. Tak prezentował się z włosami.