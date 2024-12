Michał Danilczuk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy "Tańca z Gwiazdami". Partnerował już Jackowi Jelonkowi, Maffashion oraz Majce Jeżowskiej. Widzowie nie wyobrażają sobie kolejnej edycji bez jego udziału, ale jednak nieoficjalnie wyszło na jaw, że Michał Danilczuk najprawdopodobniej nie pojawi się już na parkiecie show. Uwielbiany tancerz ma ponoć zasiadać w jury znanego programu TVN-u! To niemałe zaskoczenie dla wszystkich jego fanów.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" bez Michała Danilczuka?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Produkcja programu już kompletuje uczestników, tancerzy oraz jury. Po udanej 15. edycji show fani mają nadzieję, że kolejna odsłona zaskoczy jeszcze bardziej. Póki co wiadome jest, że w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy Blankę, a o kolejnych nazwiskach jedynie się spekuluje. Niedawno na jaw wyszło, że produkcja chce zaangażować do programu Sebastiana Fabijańskiego, a także głośno mówi się o Jolancie Kwaśniewskiej.

Poza nazwiskami gwiazd produkcja rozmyśla już o składzie tancerzy oraz jury. Nieoficjalnie mówi się o zaangażowaniu Małgorzaty Sochy do składu sędziowskiego, jednak są to póki co jedynie spekulacje. Co ciekawe, widzowie "Tańca z Gwiazdami" przyzwyczaili się już do kilku tancerzy, którzy stali się ikonicznymi postaciami programu. Do takich osób śmiało można zaliczyć Michała Danilczuka, którego udział w 16. edycji show stanął jednak pod znakiem zapytania!

Portal JastrząbPost dowiedział się, że Michał Danilczuk ma być jurorem w programie "You Can Dance"! Tym samym jego udział w tanecznym show Polsatu zdaje się być niemożliwym.

Co prawda powyższych informacji nie skomentował jeszcze sam zainteresowany, jednak zapewne nie może jeszcze tego zrobić, bo jest związany umowami. Co ciekawe, program "You Can Dance" ma poprowadzić Maciej Dowbor, a w kuluarach mówi się, że poza Danilczukiem jurorami nowej edycji mają zostać Marcin Hakiel oraz Mandaryna! "You Can Dance" powraca po latach, więc produkcja zapewne stara się przyciągnąć widzów znanymi i lubianymi nazwiskami. Z kolei produkcja "Tańca z Gwiazdami" może mieć problem, aby zastąpić Michała Danilczuka innym tancerzem, ponieważ to on zaskarbił sobie serca widzów.

Michał Danilczuk niedawno miał powody do świętowania, ponieważ otrzymał statuetkę za pierwsze miejsce w naszym Plebiscycie! Kategoria, którą wygrał to "Objawienie Roku" i to zdaniem czytelników Party Michał Danilczuk zasłużył na nią najbardziej! To świadczy również o tym, że widzowie go pokochali i ciężko uwierzyć, że mogłoby go zabraknąć w programie "Taniec z Gwiazdami". Czy tak się stanie? Wszyscy dowiedzą się już niebawem.

