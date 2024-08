Kolejny sezon "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Fani zastanawiają się, jak produkcja dobrała ze sobą gwiazdy i tancerzy. Tym razem uczestnicy show spędzili trochę czasu razem, aby lepiej się poznać.

Reklama

Michał Danilczuk i Julia Żugaj zatańczą razem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Michał Danilczuk w poprzednim sezonie zatańczył z influencerką Maffashion. Para doszła do finału i zajęła trzecie miejsce. W nowym sezonie nie podano jeszcze oficjalnej wiadomości, kto z kim zatańczy, ale fani zastanawiają się, czy wspólne dodane zdjęcia tancerzy i gwiazd, to tylko żarty, a może jest w tym ziarnko prawdy. Tym razem produkcja dodała nowe zdjęcie niemalże całego zespołu przyszłego sezonu show.

Obóz taneczny, Krynica Morska, sierpień ’24. #tanieczgwiazdami #polsat #tzg15 - podpisano fotografię uczestników.

Zobacz także: Michał Danilczuk przed laty związany był z uczestniczką "Tańca z Gwiazdami". To śliczna 29-latka

Na zdjęciu jednak brakuje jednego tancerza i jest nim Michał Danilczuk. Czy nie było go na wspólnej integracji? Tego nie wiadomo.

@michael_danilczuk mogliśmy wysłać naszą wersję - skomentowała fotografię Julia Żugaj.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER EastNews

Co się okazuje wersję Danilczuka i Żugaj produkcja również udostępniła w InstaStories. Zrobił to również sam tancerz, który widać, że świetnie dogaduje się z uczestniczką tanecznego show. Influencerka dokleiła na zdjęciu ekipy "TzG" twarz tancerza, co wygląda zabawnie i rozbawiło również samą produkcję.

Zobacz także

Julia Żugaj dzięki za wklejkę - podpisał zdjęcie Michał Danilczuk.

Instagram@MichałDanilczuk

Fani zastanawiają się, czy Michał Danilczuk zatańczy u boku Juli Żugaj. Pod fotografią pojawiły się zapytania:

Z kim będzie tańczyć Julka?

@juliazugaj będziesz tańczyć z @michael_danilczuk?

VIPHOTO/East News

Pojawił się również komentarze, że Julka zatańczy z nowym tancerzem, a Michał Danilczuk u boku Majki Jeżowskiej.

Julka z Wojtkiem Kucina, nowym tancerzem. Michał z Majką tańczy - czytamy w komentarzach.

Reklama

Fani typują, że Julka może również zatańczyć u boku Jacka Jeschke. Jak będzie? Już niedługo się przekonamy.