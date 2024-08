Poprzednia edycja „Tańca z gwiazdami” wywołała sporo emocji. Wbrew oczekiwaniom wielu internautów Kryształową kulę zgarnęli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke – nie Roksana Węgiel, która tańczyła z Michałem Kassinem. W gronie finalistów była również Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk. Tancerz właśnie opublikował nagranie, w którym wypowiedział się na temat swojej kolejnej partnerki.

Michał Danilczuk wygadał się o partnerce z 15. edycji „Tańca z gwiazdami”

Najnowsza edycja „Tańca z gwiazdami” rusza już 15 września. Wiemy, że o Kryształową kulę jesienią powalczą Anna-Maria Sieklucka, Natalia Nykiel, Julia Żugaj, Vanessa Aleksander, Olga Bończyk, Majka Jeżowska, Rafał Zawierucha, Filip Bobek, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Filip Lato oraz Maciej Zakościelny. Bez zmian pozostaje skład jurorski. Wyczyny celebrytów ocenią Rafał Maserak, Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda.

Teraz widzowie zastanawiają się, jak będą wyglądały pary w 15. edycji „Tańca z gwiazdami”. Niecały miesiąc przed pierwszym odcinkiem Michał Danilczuk opublikował nagranie, w którym wypowiedział się na temat swojej nowej partnerki.

Michał Danilczuk, Julia Kuczyńska, Krzysztof Ibisz Wojciech Olkusnik/East News

Powiem wam szczerze, że moja gwiazda to istna petarda – przekazał instruktor tańca.

Jak na razie Danilczuk nie zdradził nic więcej. Jednak nieoficjalnie mówi się, że we wrześniu widzowie zobaczą go w parze razem z Majką Jeżowską. Ostatnio również Hania Żudziewicz pokazała partnera tanecznego z „Tańca z gwiazdami”. Internauci nie mogą się doczekać, by poznać wszystkie pary. Ponoć ma wystąpić z Filipem Bobkiem.

Michał Danilczuk https://www.instagram.com/michael_danilczuk/

To nie koniec spekulacji. Jak głoszą plotki, Vanessa Aleksander zatańczy z Michałem Bartkiewiczem, Olga Bończyk z Marcinem Zaprawą, Filip Lato z Darią Sytą, Michał Meyer z Izabelą Skierską, Natalia Nykiel z Jackiem Jeschke, Piotr Świerczewski z Julią Suryś, Rafał Zawierucha z Klaudią Rąbą, a Julia Żugaj z Wojciechem Kuciną.

Czekacie na najnowszą edycję „Tańca z gwiazdami”? Myślicie, że dostarczy tyle emocji co poprzednia odsłona?

