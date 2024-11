Fani programu "Taniec z Gwiazdami" już nie mogą doczekać się kolejnych emocji związanych z 16. edycją show. Wiadomym jest, że już w marcu w Polsacie pojawi się kolejna edycja i znana jest nawet pierwsza uczestniczka. Teraz okazuje się, że poza gwiazdami produkcja zastanawia się nad zmianami w panelu jurorskim, w panelu choreografów oraz tancerzy! Zobacz więcej!

Reklama

Jury "Tańca z Gwiazdami" zagrożone! Szykują się niemałe zmiany

Program "Taniec z Gwiazdami" nieustannie się rozwija. Produkcja stara się zaskoczyć widzów i zapraszane są coraz "jaśniejsze" gwiazdy. 15. edycja show pokazała, że uzdolnionych tanecznie celebrytów i aktorów jest naprawdę wielu, co udowodniła Vanessa Aleksander wygrywając Kryształową Kulę oraz 100 000 złotych. Stacja nie próżnuje i już ogłosiła pierwszą uczestniczkę 16. edycji show, czyli Blankę! Fani zastanawiają się, kto jeszcze może zatańczyć na najsłynniejszym parkiecie tanecznym. Co ciekawe, mówi się również o dużych zmianach w panelu jurorskim. Okazuje się, że jednorazowy udział Małgorzaty Sochy w roli jurorki "Tańca z Gwiazdami" nie był przypadkowy, a stacja celowo zaprosiła ją do programu. Wówczas Ewa Kasprzyk była na wyjeździe w Stanach Zjednoczonych i nie mogła brać udziału w półfinale tanecznego show. Informator Show Newsa mówi wprost:

W Polsacie powstał pomysł, aby nieco zmienić jury 'Tańca z gwiazdami'. Stacja chciała zmian. Nawet zaproszono Małgorzatę Sochę na półfinał, bo szukają dla niej czegoś więcej - zdradza informator SN.

Co więcej, okazuje się, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" wciąż kompletuje uczestników show i to jest priorytet. Dopiero, gdy lista gwiazd będzie zapełniona rozpoczną się debaty nad nowym składem jury oraz doborem tancerzy.

W tej chwili jednak priorytetem jest walka o gwiazdy do występów. Trzeba zebrać dobry skład. No i jest sprawa choreografii i tancerzy - dopowiada źródło ShowNewsa.

Niedawno w jednym z wywiadów Iwona Pavlović została zapytana, czy według niej będzie zmiana składu jury. Jej odpowiedź nie pozostawiła złudzeń:

Nie wiem, czy już mogę zdradzać, czy będę, ale myślę, że tak! - powiedziała Iwona w rozmowie z Jastrząb Post.

Wygląda więc na to, że Iwona Pavlović może odetchnąć z ulgą, jednak trzech pozostałych jurorów wciąż nie mają pewnej sytuacji. Przypominamy, że przez dwie ostatnie edycje w panelu jurorskim zasiadali: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Czyżby teraz miało się to zmienić? Wszystko okaże się już niebawem!

Reklama

Zobacz także: Maciej Zakościelny nie kryje swojej radości. Chodzi o Sarę Janicką: "Czuję, że największą nagrodą dla mnie..."