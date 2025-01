Sara Janicka nie pojawi się w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Właśnie taki komunikat pojawił się u niej na profilu w piątek wieczorem. Fani są zdruzgotani, ponieważ okazuje się, że niemalże wszyscy znani z poprzednich edycji tancerze nie pojawią się w 16. edycji show.

Sara Janicka rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" już niebawem zawładnie widzami. Już od 2. marca w każdą niedzielę taneczne show rozgrzeje fanów do czerwoności, a uczestnicy będą wystawiani na ocenę jurorów oraz internautów. Póki co, nie wszystkie nazwiska gwiazd są znane, jednak zapowiada się iście wysoki poziom! Mimo tego fani wciąż nie są pocieszeni, ponieważ ich ulubieni tancerze co chwilę zamieszczają w mediach posty, informując tym samym, że nie pojawią się w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz do tego grona dołączyła Sara Janicka, która w ubiegłej edycji partnerowała Maciejowi Zakościelnemu! Para doszła aż do finału, a wielu internautów twierdzi, że to zasługa Sary, która tworzy na parkiecie niepowtarzalny klimat.

Sara Janicka poinformowała fanów za pomocą Instagrama, że nie pojawi się w tegorocznej edycji show.

Kochani, bardzo mi miło, że dopytujecie się o kolejną edycję 'Tańca z Gwiazdami'. Tej wiosny będę miała przyjemność oglądać ją razem z Wami przed telewizorem. Za wszystkich, którzy wezmą udział w programie, trzymam kciuki z całego serducha! Bawcie się pięknie, a my będziemy podziwiać Wasze dokonania na najlepszym parkiecie, jaki mogliście sobie wymarzyć - czytamy w komunikacie.

Fani są załamani i uważają, że produkcja zrobiła duży błąd nie angażując Sary do 16. edycji "Tańca z Gwiazdami":

Ale to będzie słaba edycja... brak najlepszych tancerzy, jakieś no nejmy gwiazdy...Dwie ostatnie edycje to było coś więcej niż program o tańcu, szkoda.

Kto odpowiada za tą edycję ? Ani Sary, ani Michała Kasina, ani Julii Surys... W zamian mamy stara gwardię

Aha, czyli najlepszych tancerzy nie będzie. Co za żenada - rozpisują się fani.

Ci tancerze nie pojawią się w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Jeszcze w ubiegłym roku okazało się, że Michał Danilczuk nie zatańczy w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", ponieważ został jurorem programu "You can dance" i przeszedł do konkurencyjnej stacji! Następnie oświadczenie wydała Hania Żudziewicz, która zdradziła, że ma za wiele zajętości i dopiero w jesiennej edycji wróci na parkiet. Podobnie zresztą było w przypadku Klaudii Rąby, która debiutowała w ubiegłej edycji show, jednak jej plany nie pozwalają na wzięcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Julia Suryś, która partnerowała Filipowi Lato również nie pojawi się na parkiecie. Ostatnio Michał Kassin, który znany jest z wybitnych choreografii przyznał, że nie wystąpi w programie i widać było, że ta decyzja stacji bardzo go zaskoczyła.

Na ten moment wiadomo jednak, że Wojtek Kucina, Michał Bartkiewicz, Agnieszka Kaczorowska, Lenka Kliment oraz Daria Syta zatańczą w 16. edycji show! Dodatkowo, w kuluarach mówi się o tancerzach powracających do programu. Zatańczyć wobec tego ma, między innymi Mieszko Masłowski.

