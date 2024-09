Wystartowała długo wyczekiwana 15. edycja "Tańca z gwiazdami", w której po raz kolejny możemy podziwiać wielu wybitnych tancerzy, których widzowie mogą kojarzyć z poprzednich edycji. W tym zacnym gronie znalazł się również Michał Danilczuk, który w 14. edycji tańczył z Julią Kuczyńską "Maffashion" i ich relacja po zakończeniu nagrań wciąż jest bardzo zażyła. Niespodziewanie z ust Michała padła jasna deklaracja.

Reklama

Michał Danilczuk zaskoczył szczerym wyznaniem

Kultowy program Polsatu "Taniec z gwiazdami" od zawsze przyciąga przed telewizory miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą poczynania gwiazd i profesjonalnych tancerzy. W zeszłym sezonie do wielkiego finału doszli: Jacek Jeschke i Anita Sokołowska, Roksana Wegiel i Michał Kassin oraz Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk. Ta ostatnia taneczna para po udziale w show bardzo się do siebie zbliżyła i bardzo często można ich widzieć razem, nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych aż roi się od plotek jakoby Michała i Julię miało połączyć coś więcej niż przyjaźń. Kuczyńska i "Maffashion" uparcie milczą w tym temacie, jednak wakacje spędzili wspólnie, widziani byli również razem na weselu znajomych we Włoszech, a także na ślubie Roxie Węgiel, na który przyszli razem.

Wygląda na to, że Kuczyńska nie jest obojętna na poczynania Michała Danilczuka w obecnej edycji "Tańca z gwiazdami". Tancerz tym razem został dobrany w parę z Majką Jeżowską i w pierwszym odcinku zaprezentował z nią gorącą cha-chę, za którą zgarnęli 34 punkty. Niedawno Michał Danilczuk zwrócił się do "Maffashion" i podziękował jej za radę, odnośnie tańca z Majką.

@maffashion_official. Super pomysł na dobrą sylwetkę, dziękujemy za poduchę - napisał tancerz.

Instagram/Jacek Jeschke

Michał Danilczuk obecnie musi skupić się na treningach, do kolejnego odcinka niemal całe dnie spędza na sali treningowej. Tam też został "przyłapany" przez Jacka Jeschke, gdy spędzał czas z Majką Jeżowską. Danilczuk niespodziewanie zaskoczył wszystkich szczerym wyznaniem.

Kocham tańczyć z Majką - wykrzyczał Michał Danilczuk.

Wygląda na to, że dobór go w parę z piosenkarką był "strzałem w dziesiątkę". Myślicie, że na widowni "Tańca z gwiazdami" pojawi się "Maffashion"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" przerwała treningi i wyjechała. Jest komentarz menedżera gwiazdy