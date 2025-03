Grażyna Szapołowska, wybitna polska aktorka, została uczestniczką 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami", której premiera odbyła się 2 marca 2025 roku. Jej partnerem tanecznym jest Jan Kliment, który specjalnie dla niej powrócił do programu po kilku latach przerwy.

Reklama

W pierwszym odcinku para zaprezentowała walca angielskiego, a ich występ spotkał się z owacjami publiczności oraz pochwałami ze strony jurorów.

A co o udziale Grażyny Szapołowskiej w "Tańcu z gwiazdami" myśli doświadczony tancerz, Michał Danilczuk, który w poprzedniej odsłonie miał okazję tańczyć 64-letnią piosenkarką, Majką Jeżowską? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą!

Grażyna Szapołowska podbiła parkiet "Tańca z gwiazdami". Michał Danilczuk komentuje jej udział w show

Michał Danilczuk to polski tancerz i choreograf, urodzony 14 lutego 1992 roku w Białymstoku. Danilczuk brał udział w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie w 2022 roku stworzył pierwszą w historii programu jednopłciową parę z Jackiem Jelonkiem, zdobywając drugie miejsce. W kolejnych edycjach tańczył z Julią Kuczyńską (Maffashion) oraz Majką Jeżowską, osiągając odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.

W 2025 roku Michał dołączył do jury programu "You Can Dance – Po prostu tańcz!", co wiązało się z jego odejściem z "Tańca z gwiazdami". Podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN postanowiliśmy podpytać Michała, co już jako z pozycji obserwatora myśli o gwiazdach nowej edycji tanecznego show Polsatu. Nie mogło zatem zabraknąć wzmianki o Grażynie Szapołowskiej, której udział wywołał mnóstwo emocji wśród fanów.

Co powiedział Michał Danilczuk? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

VIPHOTO/East News

Zobacz także: