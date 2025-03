Michael Danilczuk debiutuje w nowej roli jurora w programie "You Can Dance" Wcześniej był znany głównie jako tancerz i trener w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie tańczył z Maffashion i Majką Jeżowską, jednak teraz przyszło mu oceniać młodych uczestników najnowszej edycji tanecznego show. Jego styl oceniania wzbudził jednak kontrowersje i wywołał gorącą dyskusję wśród widzów. Co się wydarzyło?

Michael Danilczuk w roli jurora "You Can Dance" wywołał skrajne reakcje

19 marca 2025 roku na antenie TVN wyemitowano pierwszy odcinek na żywo programu "You Can Dance". Wśród gości w studiu pojawili się m.in. Paulina Smaszcz oraz Marcin Hakiel z partnerką, Dominiką Serowską. Na tym jednak nie koniec nowości: jako juror pokazał się Michael Danilczuk - tancerz, który jeszcze kilka miesięcy temu zachwycał na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie.

Niestety, ostre oceny i komentarze Michaela Danilczuka spotkały się ze sporą dozą krytyki wśród internautów, którzy byli nieco zdziwieni taką postawą jurora, szczególnie w kontekście pozostałych członków jury w "You Can Dance":

Facet Maffashion niech wraca do Tańca z Gwiazdami, bo najwyraźniej interesuje go tylko taniec towarzyski, a to nie jest program o tym. Podobał mu się najgorszy występ odcinka tylko dlatego, że jive, a skrytykował fenomenalny występ dziewczyn

Mam wrażenie, że kazali Michałowi zachowywać się jak Agustin (Egurrola - przyp. red.) z poprzednich edycji

Dziwne te oceny jury, wszystkie się wydają wcześniej już przećwiczone

Tak Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel bawili się na widowni "You Can Dance"

​W pierwszym odcinku na żywo programu "You Can Dance". wyemitowanym 19 marca 2025 roku, wśród publiczności pojawili się znani goście. Marcin Hakiel, ceniony tancerz i były mąż Katarzyny Cichopek, przyszedł w towarzystwie swojej partnerki, Dominiki Serowskiej. Para prezentowała się elegancko, przyciągając uwagę fotoreporterów. Obecność Hakiela wzbudziła zainteresowanie mediów. Na widowni dostrzeżono również Paulinę Smaszcz, byłą żonę Macieja Kurzajewskiego, która swoją stylizacją przyciągnęła uwagę obecnych.

Jak mogli dostrzec czujni widzowie, w pewnym momencie Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel zaczęli wymieniać uwagi na widowni show! Jesteście zaskoczeni?

Kto odpadł z "You Can Dance" w pierwszym odcinku na żywo?

W pierwszym odcinku na żywo "You Can Dance" programem pożegnało się aż pięciu uczestników. Decyzją jury i widzów odpadły Emilia, Joanna, Klaudia, Nikola oraz Bartek "Sweetie". Ich występy nie wystarczyły, by przejść do kolejnego etapu rywalizacji, jednak każdy z nich zaprezentował ogromną pasję i talent na parkiecie. Kibicowaliście im?

