To była kwestia czasu! W kuluarach mówi się, że w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy aktora, celebrytę słynącego z licznych kontrowersji, czyli Sebastiana Fabijańskiego! O jego udziale w tanecznym programie mówi się od kilku sezonów, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że faktycznie wiosną widzowie będą mieli okazję oceniać jego postępy taneczne.

Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" od lat zaskakuje doborem uczestników. W ostatnich dwóch edycjach oglądalność ponownie wzrosła, a to wszystko za sprawą nowego studia, produkcji, jurorów i choreografów. Zaproszenie do tanecznego formatu coraz częściej przyjmują duże nazwiska polskiego show-biznesu, więc na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawili się już m. in. Roksana Węgiel, Maciej Musiał, Maffashion, Majka Jeżowska czy Maciej Zakościelny. Teraz przyszedł czas na kolejną edycję, a wraz z nią kolejne osobistości. Jak udało nam się dowiedzieć, w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" może zatańczyć Jolanta Kwaśniewska, na którą niewątpliwie wszyscy czekają.

Teraz portal Jastrząb Post dowiedział się, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" prowadzi rozmowę z Sebastianem Fabijańskim, znanym aktorem oraz zawodnikiem gal freak fightowych! Ten wybór może mieć duże przełożenie na oglądalność show, ponieważ wielu widzów będzie ciekawych, jak mężczyzna słynący z licznych kontrowersji poradzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Sebastian Fabijański stawał w centrum licznych konfliktów, a media huczały o nim niejednokrotnie!

Co więcej, powyższy portal dowiedział się również, że negocjacje umowy trwają z Joanną Racewicz, jednak jej udział jest nadal pod znakiem zapytania.

Niedawno głos w sprawie udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zajęła również Małgorzata Rozenek-Majdan, która pierwszy raz tak otwarcie przyznała, że chciałaby wystąpić w tanecznym programie, jednak jest związana z TVN-em, co oczywiście uniemożliwia jej udział w programie Polsatu. Na "jej miejsce" ma wskoczyć Małgorzata Ohme, która od niedawna jest związana z Polsatem.

W kuluarach mówi się jeszcze o kilku nazwiskach uczestników, którzy mieliby wystąpić w show. Na parkiecie mają zatańczyć: Aleksander Sikora, Paweł Małaszyński czy Magda Mołek. Jedno jest już pewne! Blanka pokaże swoje umiejętności taneczne w nadchodzącą wiosnę!

