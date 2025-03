Dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" możemy obserwować nie tylko wyjątkowe tańce, ale także rodzące się pomiędzy uczestnikami przyjaźnie. W 15. edycji programu taka wyjątkowa więź narodziła się pomiędzy Michałem Danilczukiem i Majką Jeżowską. Ich przyjaźń i współpraca są dowodem na to, że udział w programie "Taniec z gwiazdami" może prowadzić do trwałych relacji zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Jednak czy po zakończeniu udziału w programie ich przyjaźń trwa nadal? Jakie relacje mają dziś Michał Danilczuk i Majka Jeżowska? Właśnie wszystko wyszło na jaw!

Michał Danilczuk szczerze o Majce Jeżowskiej

Jak wiadomo, Michał Danilczuk rozstał się z "Tańcem z gwiazdami" i przeszedł do stacji TVN, w której otrzymał posadę jurora w programie "You Can Dance". To właśnie podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN mieliśmy okazję porozmawiać z uzdolnionym tancerzem. Pomimo zmian zawodowych, Michał ciepło wspomina swój udział w "Tańcu z gwiazdami" i gwiazdy, z którymi miał okazję tańczyć. W rozmowie z nami zdradził też między innymi, jak dzisiaj wyglądają jego relacje z Majką Jeżowską, z którą współpracował w 15. edycji tanecznego show.

Odpowiedź na to pytanie poznacie, oglądając nasze wideo, które możecie zobaczyć powyżej!

