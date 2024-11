Maffashion, choć nie bierze udziału w tej edycji "Tańca z gwiazdami", to jest obecna na widowni w niemal każdym odcinku. Julia Kuczyńska wspiera Majkę Jeżowską i Michała Danilczuka od początku ich wspólnej przygody w programie, dzieląc się dobrymi radami i kibicując im w drodze po Kryształową Kulę. Wygląda na to, że wsparcie okazało się pomocne, bo ten taneczny duet znalazł się w półfinale 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku Maffashion zatańczyła razem z nim w genialnym trio i zebrali naprawdę wysokie noty. A w jakich nastrojach opuścili studio "Tańca z Gwiazdami"? Te zdjęcia paparazzi wszystko zdradzają!

Uśmiechnięta Maffashion i zamyślony Michał Danilczuk opuścili studio "Tańca z Gwiazdami"

Tuż przed półfinałem "Tańca z Gwiazdami" z programem pożegnał się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, co było ogromnym zaskoczeniem dla widzów. Jak wiadomo, aktor doskonale radził sobie na parkiecie i nawet jury było pod wrażeniem jego umiejętności, dając najwyższe noty. Niestety to nie pomogło i choć taneczna para otrzymała 40 punktów, to widzowie zdecydowali, że właśnie oni kończą przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Teraz szansę na zwycięstwo mają trzy pary, a wśród nich Majka Jeżowska razem z Michałem Danilczukiem. To właśnie tę parę po raz kolejny wspierała Maffashion i znów zatańczyła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", dając piękny i poruszający występ. Julia Kuczyńska tego dnia wyraźnie była zadowolona i po opuszczeniu studia nawet pomachała do paparazzi. Tego samego nie można powiedzieć o Michale Danilczuku... A w jakim nastroju byli pozostali uczestnicy i jurorzy? Obejrzyjcie zdjęcia.