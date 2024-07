Meghan Markle i książę Harry zareagowali na publikację pierwszego portretu rodziny królewskiej w dość zaskakujący sposób! Para postanowiła zaakcentować swoją odrębność od rodziny królewskiej, a Tom Bower królewski biograf nie ukrywa, że Meghan jest w swoim żywiole i robi wszystko, aby zbudować własną markę. Wrócili też do prac nad książką. Będzie skandal?

Meghan Markle i książę Harry uderzają w rodzinę królewską!?

Po śmierci i pogrzebie królowej Elżbiety II cały świat patrzył na Wielką Brytanię oraz Meghan Markle i Harry'ego, którzy w tym czasie starali się godnie wypełniać obowiązki byłych członków rodziny królewskiej. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych Meghan i Harry natychmiast wrócili do USA, gdzie czekali na nich Archie i Lilibet. Tymczasem rodzina królewska wróciła już do wykonywania swoich obowiązków i opublikowała nowy portret po śmierci Elżbiety II. Jest na nim król Karol III, królowa małżonka, książę William i księżna Kate. Fotografia wyraźnie pokazuje nowy kierunek monarchii wyznaczony przez Karola III, gdzie najwyraźniej nie ma miejsca dla niepracujących członków rodziny królewskiej.

Wygląda na to, że zdjęcie nie do końca spodobało się Meghan Markle i Harry'emu, który niedługo potem wyrazili zgodę na publikację ich zdjęć, zrobionych w Wielkiej Brytanii niedługo przed śmiercią Elżbiety II. Na fotografii Misana Harrimana widać niezależność pary od rodziny królewskiej. Tom Bower, królewski biograf nie ma wątpliwości, że Meghan i Harry celowo wybrali termin publikacji zdjęć i nie bez przyczyny są one w ten sposób stylizowane:

Tu chodzi o to, żeby zaznaczyć, że wrócili do akcji i budują "markę Meghan". Wracają do prac nad książką, serią dla Netflixa, podcastem. Tu chodzi tylko o pieniądze. Mają teraz przewagę, bo przez ostatnie tygodnie byli w centrum zainteresowania publiki ze względu na pogrzeb. Filmowano ich każdego dnia - pisze "Page Six" powołując się na słowa Toma Bowera.

Zdaniem eksperta Meghan Markle zależy tylko na budowaniu własnej marki i zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel, po drodze ujawniając sekrety rodziny królewskiej i uderzając w bliskich Harry'ego.

Ona skupia się tylko na jednym. To cała Meghan. A jeśli po drodze będzie musiała złożyć rodzinę królewską jako ofiarę? Tym bardziej pewnie będzie zadowolona - dodaje królewski biograf.

Zdaniem wielu ekspertów bez królowej Elżbiety II, która była "pomostem" między rodziną królewską a Meghan i Harrym, nie ma już szans na pojednanie. Też tak sądzicie?

DANIEL LEAL/AFP