Książę Harry i Meghan nie przyjadą na święta do Karola III? Relacja "sięgają dna"

Wielkimi krokami zbliżają się narodziny kolejnego Royal Baby. Tym razem na świat przyjdzie dziecko drugiego wnuka królowej Elżbiety II - księcia Harry'ego. Według informacji, dziecko księcia i Meghan Markle ma się urodzić już w kwietniu. Meghan Markle nie byłaby sobą, gdyby nawet w tak ważnej chwili, jak narodziny pierwszego dziecka, nie złamała królewskiego protokołu. Nie jest w końcu tajemnicą, że żona księcia Harry'ego jest już w tym prawdziwą specjalistką. Od kiedy dołączyła bowiem do królewskiej rodziny stale ignoruje wszelkie zakazy i nakazy. Teraz wiele wskazuje na to, że w czasie porodu Meghan faktycznie znów może złamać protokół. Dlaczego? Meghan Markle złamie protokół w czasie porodu? Mogłoby się wydawać, że ojciec dziecka jest pierwszą osobą, która dowiaduje się o narodzinach swojego potomka. Nie w przypadku królewskiej rodziny! Jak się okazuje, to królowa Elżbieta II powinna dowiedzieć się pierwsza, że Meghan Markle urodziła dziecko. Królowa będzie pierwszą osobą, która dowie się, że dziecko zdrowo i bezpiecznie przyszło na świat. Elżbieta II jako pierwsza odbierze telefon ze specjalnej, tajnej linii, by zostać powiadomioną, zanim informacja trafi do kogokolwiek innego - informuje magazyn "Hello". Warto jednak dodać, ze gdy księżna Kate rodziła dzieci, książę William towarzyszył jej podczas porodu i to właśnie on przekazał radosną nowinę królowej. Jeśli podobnie będzie w przypadku Meghan i Harry'ego, to żona księcia znów może podpaść monarchini za złamanie królewskiego protokołu. Można jednak podejrzewać, że w tym wypadku królowa nie będzie mieć do Meghan pretensji. Meghan Markle i książę Harry niedługo zostaną rodzicami W...