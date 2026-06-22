Daria Rybak i Filip Lenz należą do najbardziej lubianych par pierwszej edycji "Love is Blind: Polska". Po zakończeniu programu ich relacja nie tylko przetrwała, ale z czasem umocniła się, a dziś wciąż tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio Filip opublikował w mediach społecznościowych kolejną, radosną wiadomość.

Daria i Filip z "Love is Blind" tworzą szczęśliwą relację

Daria Rybak i Filip Lenz z pierwszej polskiej edycji "Love is Blind: Polska" od początku należeli do par, którym widzowie mocno kibicowali. Ich relacja, zbudowana w nietypowych warunkach programu, przetrwała także po zakończeniu zdjęć, a para szybko udowodniła, że łączy ich coś więcej niż telewizyjny eksperyment. Dziś wciąż idą przez życie razem, pokazując w mediach społecznościowych, że ich związek ma się dobrze i stale się rozwija. Niedawno na jaw wyszła prawda o związku Darii i Filipa z "Love is Blind".

Uczestnicy show konsekwentnie budują swoją codzienność poza kamerami, stawiając na spokój i prywatność, ale jednocześnie nie unikają kontaktu z fanami. Z ich publikacji wynika, że cieszą się wspólnymi chwilami i wspierają się w ważnych momentach życia.

Filip z "Love is Blind" przekazał radosną nowinę

Fani "Love is Blind: Polska" z dużą uwagą obserwują media społecznościowe uczestników pierwszej edycji programu. Teraz okazuje się, że profil Filipa przyciągnął już ponad 100 tysięcy obserwatorów. Uczestnik show postanowił podzielić się tym osiągnięciem i nie ukrywał satysfakcji z rosnącej popularności w sieci.

Byłem ostatnio tak zabiegany w Seulu, że prawie zapomniałem, że jest nas tu już ponad 100k. Dziękuję napisał.

Zobacz także: