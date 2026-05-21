Świetna wiadomość dla fanów "Love is Blind". Po finale pierwszej polskiej edycji show Netflix poinformował, że już wkrótce na platformę trafi reunion. Wiadomo już, kiedy odbędzie się premiera odcinka specjalnego. Jest dokładna data i godzina!

Netflix stawia kropkę nad i. Kiedy "Love is Blind: Polska" reunion?

Po odcinku ślubnym, który widzowie zobaczyli na Netflixie 20 maja, platforma dokłada jeszcze jeden element układanki: odcinek specjalny „Reunion”. Premiera została wyznaczona na niedzielę 24 maja, na godz. 19:00, wyłącznie w Netflixie.

To jeszcze nie koniec. Wciąż pozostało kilka ważnych pytań do zadania ogłosiła produkcja.

To spotkanie ma wybrzmieć jak finał po finale: wszyscy wracają do rozmowy o tym, co z emocji wyniesionych z eksperymentu zostało już poza kamerami. W roli prowadzących zobaczymy duet, który towarzyszył tej edycji od początku: Zofię Zborowską-Wronę oraz Andrzeja Wronę.

Dwa „tak” i dwa „nie” w finale: teraz czas na konsekwencje

W odcinku ślubnym przed decyzją stanęły cztery pary: Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil „Uno” i Julia. I choć emocje rosły do ostatnich minut, finał zamknął się jasnym bilansem: dwa śluby oraz dwa rozstania. Małżeństwem zostali Damian i Marta oraz Filip i Daria. Z kolei do ślubu nie doszło w przypadku Jacka i Julity, a także Kamila „Uno” i Julii.

„Reunion” ma pokazać, jak te decyzje pracują w codzienności. W przypadku par, które powiedziały „tak”, najważniejsze pytanie jest proste: jak wygląda życie po kamerach, czy wciąż są razem?

Nie tylko pary z ołtarza: widzowie czekają na więcej odpowiedzi

W tej edycji z kabin wyszło pięć par, ale przed ołtarzem stanęły cztery. To od razu otwiera przestrzeń na to, by „Reunion” nie kręcił się wyłącznie wokół ślubów i ich braku, ale też wokół tych relacji, które skończyły się wcześniej albo w ogóle nie dostały tyle czasu antenowego, ile sugerowałyby emocje widzów.

Wśród wątków, o których mówi się najczęściej, są losy Krzysztofa i Maliki - pary, która przeszła do kolejnego etapu jako narzeczeństwo, ale rozstała się jeszcze przed odcinkiem ślubnym.

Czekacie już na reunion? Przypominamy, że Julita z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po finale i skomentowała swoją decyzję ws. Jacka. Czy w odcinku specjalnym powie coś wiecej?

Zobacz także: