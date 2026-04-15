Netflix dokręca napięcie przed majową premierą polskiej wersji głośnego randkowego eksperymentu. Wiemy już, że pierwsze odcinki pojawią się 6 maja w serwisie, a teraz widzowie mogą zobaczyć już uczestniczki pierwszej polskiej edycji "Love is Blind".

Kto weźmie udział w "Love is Blind: Polska"?

Premiera wielkiego hitu zbliża się wielkimi krokami. Niedawno Netflix pokazał uczestników "Love is Blind" i zwiastun programu, a teraz możemy zobaczyć zdjęcia i poznać bliżej uczestniczki, które wezmą udział w randkowym eksperymencie. W programie pojawią się: Iza (31), Marta (30), Paulina (30), Julita (37), Ewelina (29), Julka/Julia (24), Gosia (28), Wiktoria (25), Daria (35), Nicole (28), Malika (29), Julia (28), Kinga (27), Karolina (30), Laura (30).

W pierwszej edycji zobaczymy 15 singielek i 15 singli w wieku od 24 do 37 lat. To mieszanka historii i temperamentów, a także spory przekrój doświadczeń i codzienności: uczestnicy przyjechali z różnych miejsc, od Śląska po Chicago. Wśród zawodów i zajęć pojawiają się m.in. neurologopedia, rugby, IT, prawo, gastronomia oraz poszukiwanie złota.

Nad całością czuwają prowadzący: Zofia Zborowska‑Wrona i Andrzej Wrona. To oni towarzyszą uczestnikom na kolejnych etapach, gdy po rozmowach w kabinach przychodzi czas na decyzje, które trudno odkręcić.

Kiedy i gdzie oglądać polskie "Love Is Blind"?

Netflix potwierdził, że sezon liczy łącznie 11 odcinków i będzie podzielony na kilka części. To wygodny układ dla tych, którzy lubią oglądać seriami, ale też sposób na stopniowanie emocji dokładnie wtedy, gdy robi się najgoręcej.

Harmonogram wygląda następująco:

Część I: 6 maja (5 odcinków)

Część II: 13 maja (4 odcinki)

Część III: 20 maja (1 odcinek)

Część IV (Reunion): data zostanie ogłoszona wkrótce

Kim jest Wiktoria z "Love Is Blind: Polska"?

Wiktoria. Po 18 latach dorastania w Irlandii, Wiktoria wróciła do Polski, zabierając ze sobą szczęście czterolistnej koniczyny. Dzięki swojej lekkiej, pozytywnej energii potrafi nawiązać przyjaźnie nawet w kolejce do kasy. Jest niezwykle związana z rodzicami i dziadkami, których uważa za wzory do naśladowania – nic dziwnego, że w życiu kieruje się wiarą w miłość i przekonaniem, że rodzina jest fundamentem szczęśliwego życia. Aplikacje randkowe wydają jej się powtarzalne i dołujące, a ona sama tęskni za „poznawaniem się jak kiedyś”. Czy w kabinach spotka drugą połówkę, której nie udało jej się odnaleźć w świecie swipe’ów?

Kim jest Iza z "Love Is Blind: Polska"?

Iza pracuje w branży IT, a dzięki stypendium w Australii zdążyła zebrać w paszporcie więcej pieczątek niż niejeden pilot. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, marzy o inteligentnym, wrażliwym partnerze, z którym stworzy relację opartą na przyjaźni, dobrej zabawie, ale też głębokim porozumieniu dusz. „Małżeństwo to pakt dwojga ludzi przeciwko całemu światu” – mówi, marząc o ślubie na plaży lub w lesie. Czy po drugiej stronie ściany w Love is Blind: Polska czeka ktoś, z kim stawi czoła przyszłości?

Kim jest Marta z "Love Is Blind: Polska"?

Marta zawodowo trenowała taniec towarzyski – dziś traktuje go jako pasję. Aktualnie swoją kreatywność wyraża pracując jako stylistka paznokci. Ceni swoją ciężko wypracowaną niezależność, a od swojego partnera na życie oczekuje tego, żeby był jej oparciem – tak jak ona będzie jego, bez względu na wszystko. Jest gotowa na prawdziwą i stabilną miłość – marzy o tym, by iść do ołtarza z kimś, kto dorówna jej sercu krok w krok. Czy któryś z kandydatów udowodni, że potrafi zaangażować się w relację będącą czymś więcej niż tylko tańcem?

Kim jest Paulina z "Love Is Blind: Polska"?

Paulina. Wychowana w Gorzowie Wielkopolskim, a dziś żyjąca swoim „florydzkim snem”, Paulina zamieniła studencki staż w klubie golfowym na pełnoetatową pracę – i od tamtej pory doskonali swój swing. Niezależna, niesamowicie zaradna i obdarzona słonecznym usposobieniem, ma za sobą kilka wymagających historii miłosnych, które tylko pokazały, jak wielkie ma serce. Paulina planuje powrót do Polski z nadzieją, że tym samym uda jej się znajdzie kogoś, kto będzie gotowy budować wspólną przyszłość u boku kobiety, która poradzi sobie ze wszystkim, co życie rzuca jej pod nogi.

Kim jest Julita z "Love Is Blind: Polska"?

Julita na co dzień pomaga innym odnaleźć własny głos – wreszcie jest gotowa sama głośno powiedzieć, czego chce w miłości. Poza pracą w szkole jest neurologopedką, pomagającą dzieciom z trudnościami w mowie. Jest też oddaną mamą 18‑letniego syna i z dumą obserwuje to, jakim mężczyzną się staje. Julita jest niezależna, świadoma emocjonalnie i doskonale wie, na co zasługuje. Przeszłe związki nauczyły ją jednego: nigdy więcej walki o to, żeby być czyimś priorytetem. Teraz szuka partnera, który będzie obecny, zaangażowany i gotów budować z nią coś prawdziwego.

Kim jest Ewelina z "Love Is Blind: Polska"?

Ewelina. Ambitna, ekspresyjna i niebojąca się wyzwań, Ewelina swoją determinację zawdzięcza sportowej pasji z dzieciństwa i rodzinie, a szczególnie starszej siostrze, dzięki którym twardo stąpa po ziemi. Poprzednie związki nauczyły ją, czego naprawdę szuka w relacjach i w życiu. Pozwoliło jej to również skupić się na rozwoju kariery i odkrywaniu swojej kobiecej energii. Teraz jest w końcu gotowa otworzyć serce – szuka kogoś, kto dotrzyma jej tempa i dorówna pasji, z jaką podchodzi do życia.

Kim jest Julka z "Love Is Blind: Polska"?

Julka pięć lat temu przeprowadziła się do Poznania, gdzie dziś pomaga prowadzić startup fotowoltaiczny. Jest otwarta i uwielbia poznawać ludzi, jednak wciąż nie spotkała właściwej osoby, z którą mogłaby zbudować związek, o jakim marzy. Pochodzi z ciepłej, kochającej rodziny, a małżeństwo rodziców traktuje jak idealny przykład partnerstwa. Po kilku poważnych związkach Julia wie, że potrzebuje partnera emocjonalnie gotowego, stabilnego i obecnego w trudnych chwilach. Nie jest też przywiązana do jednego miejsca – dla właściwej osoby bez wahania znów spakuje walizkę, gotowa budować wspólną przyszłość od podstaw.

Kim jest Gosia z "Love Is Blind: Polska"?

Gosia dorastała w małym miasteczku z marzeniem o życiu w metropolii – które z sukcesem realizuje od dekady w Warszawie. Na co dzień pracuje w sprzedaży i marketingu, a po godzinach wychodzi na boisko rugby. Od dwóch lat gra w żeńskiej drużynie, z którą wywalczyła 3. miejsce w Mistrzostwach Polski. Wychowana w otoczeniu silnych kobiet i obserwująca relację swoich rodziców, doskonale wie, jak chce budować trwałą relację. Choć na boisku jest twardą zawodniczką, w miłości chce czuć się zaopiekowana i dostrzeżona w swojej kobiecej wrażliwości. Jak sama podkreśla: „wolę być wierna sobie, niż oddać serce byle komu”.

Kim jest Daria z "Love Is Blind: Polska"?

Daria to fanka zdrowego stylu życia, w pełni oddana swojej „fit” ścieżce – siłownia, uważne jedzenie i dobre samopoczucie to dla niej podstawa. Dorastała w bardzo zżytej rodzinie, z którą do dziś łączy ją silna więź. Po serii związków z emocjonalnie niedostępnymi mężczyznami oraz tymi, którzy próbowali ją „naprawiać”, Daria wykonała solidną pracę nad sobą, by w końcu przełamać stare schematy. Szuka mężczyzny z własnymi pasjami i autentyczną życzliwością – kogoś, kto uszanuje jej niezależność, a jednocześnie będzie wnosił do jej codzienności radość, wsparcie i spokój.

Kim jest Nicole z "Love Is Blind: Polska"?

Nicole to hipnoterapeutka, zafascynowana neuronauką i szeroko pojętym well‑beingiem, w życiu kieruje się zrozumieniem emocji oraz cieszy się niemal niezawodną intuicją. Lubi wyrażać miłość przez gotowanie, zwłaszcza domowych dań - ogórkowa w jej języku miłości to synonim czułości. Dwa lata spędzone we Włoszech i Ameryce Południowej otworzyły ją na inne kultury i nauczyły ją odwagi do realizacji marzeń na własnych zasadach. Wyprowadzka tuż po maturze pokazała jej, że potrafi stanąć na własnych nogach, ale też utwierdziła w przekonaniu, jak ogromne znaczenie mają dla niej rodzinne relacje.

Kim jest Malika z "Love Is Blind: Polska"?

Malika. W 2015 r. z miłości przeprowadziła się z Kazachstanu do Polski, zostawiając za sobą stabilne życie i zatroskanych rodziców. Dziś pracuje w digital marketingu, a po godzinach wybiera siłownię i bieganie, marząc o przekroczeniu mety półmaratonu. Z domu wyniosła silne przywiązanie do wartości rodzinnych i czuje, że jest już gotowa stworzyć własny dom i małą „rodzinę we dwoje” z właściwą osobą. Ma za sobą wielkie miłości, złamane serce i kilka bardzo dojrzałych pożegnań – czy w kabinach odnajdzie miłość równie odważną jak ona sama?

Kim jest Julia z "Love Is Blind: Polska"?

Julia. Jako ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych Julia dba nie tylko o to, jak ludzie czują się ze swoim wyglądem – równie mocno interesuje ją to, co czują w środku. Gdy nie ma jej w salonie kosmetycznym, można ją znaleźć na wolontariacie, gdzie pomaga jako asystentka osób z niepełnosprawnościami, realizując lekcję wyniesioną z dzieciństwa. Mama nauczyła ją, że dobroć to coś, na co zawsze ją stać – i tej zasady trzyma się Julia. W najtrudniejszych momentach życia szuka ukojenia w najbliższych – szczególnie w dziadku, który zawsze był dla niej jak ojciec. Czy los postawi po drugiej stronie ściany kogoś, kto najpierw zobaczy jej serce?

Kim jest Kinga z "Love Is Blind: Polska"?

Kinga. Ta łowczyni słońca zwykła dzielić czas między Warszawę a Teneryfę – teraz chce sprawdzić, czy uda jej się znaleźć miłość, która ogrzeje ją bardziej, niż hiszpańskie słońce. Kinga pracuje jako agentka nieruchomości i wierzy, że dom to nie miejsca, a ludzie. Rodzina jest dla niej wszystkim – obserwując rodziców, którzy po dekadach wciąż są w sobie zakochani, od dziecka obserwowała, jak wygląda zdrowe, pełne miłości małżeństwo. Kinga wie dobrze, jakiego partnera szuka: otwartego, autentycznego i na tyle stabilnego, by udźwignąć zarówno jej delikatność, jak i ognisty temperament.

Kim jest Karolina z "Love Is Blind: Polska"?

Karolina ma duszę autostopowicza i zawsze jest gotowa na kolejną przygodę – bardzo liczy na to, że następnym przystankiem będzie miłość. Skończyła bioinżynierię, ale jej ulubionym „kierunkiem” jest poznawanie ludzi. Choć w gronie znajomych żartuje, że podczas wyjazdów jest słynnym „piątym kołem u wozu”, to właśnie ona jest sercem wyjazdów i świetną organizatorką wypraw. Jej najbliższy krąg – mama, brat i babcia – to dla niej cały świat. Karolina ma dość nieokreślonych „prawie‑związków” i historii, które kończą się wraz z pierwszym wyrażeniem uczuć.

Kim jest Laura z "Love Is Blind: Polska"?

Laura. „Wysokooktanowa” kobieta, która kocha rytm miasta i czuje z nim prawdziwą więź. Pracuje w dużej korporacji paliwowej jako specjalistka ds. logistyki, ale jej życie nie kręci się wyłącznie wokół arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki sporej paczce znajomych i równie napiętemu kalendarzowi, rzadko kiedy siedzi w domu. Jej pasją jest motoryzacja, a szczególnie… traktory. Nienawidzi nudy, kocha ryzyko i jest gotowa wywrócić swoje życie do góry nogami, jeśli dzięki temu znajdzie partnera, który usiądzie z nią na fotelu pasażera we wszystkich przyszłych przygodach. Czy czeka na nią właśnie w kabinach?

