Choć w hicie Netflixa Damian i Kamil z "Love is Blind: Polska" dość oszczędnie dzielili się przed kamerami swoimi uczuciami, teraz im się ulało. Niespełna rok po zakończeniu społecznego eksperymentu panowie postanowili przelać swoje myśli i przeżycia na papier i nagrali utwór, w którym odnoszą się do produkcji. Mocno dostało się nie tylko Julii, która rzuciła Kamila na ślubnym kobiercu. Nie zabrakło także gorzkich słów i oskarżeń kierowanych w stronę Marty, z którą Damian w wielkim finale "Love is Blind: Polska" powiedział sobie "tak" wstępując z nią w związek małżeński.

Damian i Kamil z "Love is Blind: Polska" mają dość. Mocnymi słowami uderzają w Martę i Julię

Tuż o emisji odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska" - Reunion - w sieci zawrzało. Podczas gdy widzowie mogli być świadkami konfrontacji Julii i Kamila, Julity i Jacka oraz Maliki, Krzysztofa i Kingi, z którą Krzysiek zdradził swoją narzeczoną w trakcie trwania show, w studio zabrakło Marty i Damiana. Po długich tygodniach milczenia i domysłów nt. tego, czy małżonkowie się rozstali, Marta z "Love is Blind: Polska" wydała oświadczenie ws. krysu w związku z Damianem.

Na taki sam krok pokusił się także główny zainteresowany. I gdy wydawać by się mogło, że terapia dla par, na którą zdecydowali się Damian i Marta sprawi, że pomiędzy małżonkami jeszcze wszystko się ułoży, to najnowsze posunięcie Damiana z "Love is Blind: Polska" sprawiło, że w sieci zawrzało. We współpracy z Kamilem, programowym narzeczonym Julii, bohater miłosnego hitu Netflixa nagrał wymowny utwór, w którym wspólnie uderzają w Martę i Julię.

Damian i Kamil z "Love is Blind: Polska" nagrali wspólną piosenkę. Padły mocne oskarżenia w stronę ich programowych partnerek

Zaledwie kilka dni temu Damian z "Love is Blind: Polska" przerwał milczenie ws. hitu Netflixa, zapowiadając wymowny utwór "W ciemno" odnoszący się do jego przygody z programem. Teraz piosenka we współpracy z Kamilem ujrzała światło dzienne, a sami panowie podpisują się jako "RED FLAGI - Klasyczni narcyzi".

Mam wrażenie, że życie z tobą to był bait, zgubiłaś renomę, ale hejt is gonna hejt. Plany były wielkie, ja wierzyłem tak jak z*eb, odbudować mogę wszystko, ale jaki tego sens jest? Niejedna która była patrzyła na pensję, na bani borderline i wieczne pretensje. Ciągnie do azylu, ale z tobą niekoniecznie. Chcę stąd uciec, ale nadal cierpię - słyszymy w utworze.

Choć trudno stwierdzić, o którą z pań chodzi, warto przypomnieć, że już w trakcie eksperymentu to właśnie Damian niejednokrotnie poruszał kwestie finansowe sugerując, że jego zarobki mogą nie do końca odpowiadać oczekiwaniom Marty.

Marta i Julia z "Love is Blind: Polska" pod ostrzałem Damiana i Kamila. Padły mocne oskarżenia

W dalszej części utworu Kamil i Damian z "Love is Blind: Polska" w ostrych słowach zarzucają Marcie i Julii brak zrozumienia, obojętność i nie tylko.

Miałem rację, pod górę, tak jak Syzyw. Nagle okazuje się, że mamy wspólny kryzys. Co ty chciałaś wygody, bo ty lubiąca dobrobyt. Chciałem dać ci to na tacy, ale to były pozory. Afera za aferą wbite mam wasz dramat. Mam za mało czasu, by się nad tym zastanawiać. Trochę wstyd obserwacje kupować, trochę wstyd się tym afiszować. Nie chcę odpowiadać na zaczepki twoje. - rapują Kamil i Damian z ''Love is Blind: Polska''.

Dalej słyszymy:

Ty chcesz zrobić szmal, kak piszesz Damian, to zacznij od pan. Szkoda, że nie wyszło, ale życie dalej płynie, ja byłem Kamilem, a ty byłaś prowodyrem. Nie do taktu, a na pewno nie do pary. Jak miałaś mnie poznać, gdy gadałem jak do ściany?

Myślicie, że Marta i Julia odniosą się do oskarżeń Damiana i Kamila z "Love is Blind: Polska"?

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Marta i Julia z "Love is Blind: Polska" pod ostrzałem Damiana i Kamila. Padły mocne oskarżenia, Fot. Netflix