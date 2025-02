14 lutego okazało się, że to Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2025. Podczas polskich preselekcji w TVP 2 diwa pokonała aż 10 kandydatów i głosami widzów (miażdżącą przewagą) wygrała "bilet na Eurowizję". Show artystki z utworem "Gaja" niemal od razu podbiło serca widzów, nie tylko w Polsce. Liczby mówią same za siebie.

Justyna Steczkowska wystąpi na Eurowizji po równo 30 latach, co jest historycznym rekordem w historii tego konkursu - w 1995 roku reprezentowała Polskę z utworem "Sama", teraz zaprezentuję "Gaję". Show z preselekcji zdobyło już ponad 2 miliony wyświetleń na YouTubie na oficjalnym koncie Eurowizji - to najwyższy wynik wśród wszystkich wyłonionych już tegorocznych reprezentantów z innych państw. Steczkowska nie przeszła obok tego obojętnie:

2 000 000 wyświetleń na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest. Jednocześnie jest to występ z największą liczbą odsłon z dotychczas wybranych krajów❗️Niewiarygodne ! Wdzięczność i wzruszenie to mało powiedziane

Fani podzielają entuzjazm wokalistki:

Występ z "Gają" poruszył fanów konkursu w całej Europie. Na YouTubie pojawiło się mnóstwo tzw. commentary, w których eurowizyjni fani komentują i zachwycają się Steczkowską, często podkreślając również jej wiek - 52 lata. Sama Justyna zdaje sobie z tego sprawę, że to robi spore wrażenie:

Steczkowska niemal od razu zaczęła przygotowywać swój występ na Eurowizję w maju - chce, by wyglądał on jeszcze lepiej i bardziej światowo niż na preselekcjach. Wiadomo już, że zrezygnuje z czarnego stroju na rzecz złota. Nie zabraknie wizualizacji oraz tancerzy. Artystka walczy również o możliwość wzlotu w górę, tak jak podczas eliminacji. Rozmowy z organizatorami Eurowizji są jednak trudne - ten kaskaderski wyczyn wymaga bowiem mnóstwo zabezpieczeń i jest trudny do zrealizowania:

Tomek, nasz producent, walczy o to, aby to się jednak udało. Cały czas te rozmowy idą jednak jak po gruzie. Nie ma gdzie tego podwiesić, bo tam jest dużo podwieszeń. To jest wielkie show, sto razy większe niż to, co widzieliście państwo tutaj

mówiła Justyna w Dzień Dobry TVN