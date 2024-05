Tygodnie prób właśnie dobiegają końca i już dzisiejszego wieczora będziemy mogli obejrzeć kolejną edycję Konkursu Piosenki Eurowizji. Zupełnie jak rok temu, wybór naszej reprezentantki podzielił opinię publiczną, ale mimo wszystko Luna może liczyć na ogromne wsparcie wielu sympatyków! Jak więc będzie można oddać na nią głos?

Reklama

Luna już dziś zaśpiewa na Eurowizji 2024! Jak głosować na Polskę?

Jak co roku, również i tym razem zapowiada się, że Konkurs Eurowizji będzie naprawdę hucznym wydarzeniem. Co ciekawe, będzie to już 68. edycja! Już dziś, czyli 7 maja, będziemy mogli posłuchać pierwszych koncertów. Tym razem to w Szwecji, a dokładniej na terenie hali Malmö Arena w Malmö, z uwagi na zeszłoroczne zwycięstwo, wystąpią reprezentanci 37 państw.

Polskę reprezentować będzie Luna z piosenką "The Tower" i to właśnie podczas pierwszego półfinału będziemy mogli jej posłuchać. Drugi półfinał odbędzie się natomiast 9 maja, a wielki finał - w sobotę, 11 maja. Dziś wystąpią przedstawiciele 15 krajów, walczących o awans do finału oraz artyści państw-finalistów, czyli: Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Możliwość głosowania będą mieli telewidzowie krajów rywalizujących oraz państw-finalistów w nim występujących, jak również widzowie z krajów nieuczestniczących. Należy pamiętać, że nie można głosować na reprezentanta własnego kraju, choć jest pewien wyjątek!

mat. prasowe eurovision.tv

Polacy, chcący oddać głos na Lunę, mogą to zrobić, ale pod jednym warunkiem..., że mieszkają poza granicami Polski! W przeciwnym razie głosy te będą uznawane za nieważne. Jak zatem je oddać? Można zrobić to na kilka sposobów:

Wysyłając SMS i wpisując w treści numer przypisany do danego wykonawcy,

i wpisując w treści numer przypisany do danego wykonawcy, Wykonując telefon do eurowizyjnego studia (numery pojawią się na ekranie podczas transmisji),

(numery pojawią się na ekranie podczas transmisji), Głosując online , czyli pobierając aplikację Eurovision Song Contest,

, czyli pobierając aplikację Za pośrednictwem strony www.esc.vote.

Warto mieć na uwadze, że każda z powyższych metod jest płatna.

Zobacz także

Martin Meissner/Associated Press/East News

Gdzie oglądać Eurowizję 2024?

Fani Eurowizji, którzy nie mieli okazji pojawić się w samej Szwecji, nie muszą się smucić. Jak co roku, będziemy mogli oglądać transmisję live na antenie stacji TVP1.

Pierwszy półfinał (z udziałem reprezentantki Polski) – 7 maja, godz. 21:00,

(z udziałem reprezentantki Polski) Drugi półfinał – 9 maja, godz. 21:00,

Finał – 11 maja, godz. 21:00.

Kogo natomiast, oprócz Luny, będziemy mogli usłyszeć w pierwszym półfinale? Będą to:

Cypr - Silia Kapsis "Liar" Serbia - TEYA DORA "RAMONDA" Litwa - Silvester Belt "Luktelk" Irlandia - Bambie Thug "Doomsday Blue" Ukraina - alyona alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria" Polska - LUNA "The Tower" Chorwacja - Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" Islandia - Hera Björk "Scared of Heights" Słowenia - Raiven "Veronika" Finlandia - Windows95man "No Rules!" Mołdawia - Natalia Barbu "In The Middle" Azerbejdżan - FAHREE feat. Ilkin Dovlatov "Özünlə Apar" Australia - Electric Fields "One Milkali (One Blood)" Portugalia - iolanda "Grito" Luksemburg - TALI "Fighter"

Martin Meissner/Associated Press/East News

W drugim półfinale będą to natomiast:

Malta - Sarah Bonnici "Loop" Albania - Besa "Titan" Grecja - Marina Satti "Zari" Szwajcaria - Nemo "The Code" Czechy - Aiko "Pedestal" Austria - Kaleen "We Will Rave" Dania - Saba "Sand" Armenia - Ladaniva "Żako" Łotwa - Dons "Hollow" San Marino - Megara "11:11" Gruzja - Nutza Buzaladze "Firefighter" Belgia - Mustii "Before The Party’s Over" Estonia - 5miinust x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Izrael - Eden Golan "Hurricane" Norwegia - Gåte "Ulveham" Holandia - Joost Klein "Europapa"

Do wielkiego finału zakwalifikuje się po 10 reprezentantów z każdego półfinału. Oprócz jednak 20 artystów wyłonionych 7 i 9 maja oraz zwycięskiego kraju, który wygrał zeszłoroczną edycję, 11 maja zobaczymy występy tzw. Wielkiej Piątki.

Reklama

Zobacz także: Policja i wysoki stan gotowości przed Eurowizją 2024. Co z występem Luny?

Próby do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji Martin Meissner/Associated Press/East News

JESSICA GOW/TT/AFP/East News