Fani Eurowizji odliczają już dni do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. W tym roku to Justyna Steczkowska zawalczy o zwycięstwo dla Polski, jednak jej udział już dzisiaj stał się historyczny. Zobaczcie dlaczego.

Justyna Steczkowska pobiła rekord Eurowizji

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję 2025. Wraca do wielkiego konkursu dokładnie po 30 latach od swojego debiutu na tej scenie. 14 lutego 2025 roku, kiedy została wybrana, jeszcze nie wiadomo było czy pobije oficjalny rekord Eurowizji, ponieważ gdyby Norwedzy dali szansę duetowi Bobbysocks, wróciłyby do konkursu aż po 40 latach. Podczas The Norwegian Melodi Grand Prix 2025 wybrano 18-letniego Kyle'a Alessandro. Zwyciężył piosenką „Lighter” i będzie reprezentował Norwegię na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 w Bazylei. Tym samym rekordowa przerwa między występami tego samego reprezentanta na Eurowizji wynosi 30 lat i należy do Justyny Steczkowskiej. Co więcej Polka wystąpi dokładnie 13 maja w pierwszym półfinale, jak miało to miejsce trzy dekady temu.

Zagraniczni fani zachwyceni propozycją Polski na Eurowizję 2025

Justyna Steczkowska spełniła swoje marzenie i wygrała polskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 i pojedzie do Bazylei. Jej utwór "Gaja" okazał się być bezkonkurencyjny podczas głosowania publiczności. Steczkowska zdobyła 39,32% głosów. Za nią uplasowali się Sw@da i Niczos, zdobywając drugi wynik 23,69% głosów.

Absolutnie nie wierzę, że ona ma 52 lata... w każdym razie 12 punktów dla Polski z Czech

Jestem z przyszłości, gratuluję wygranej w Eurowizji, Pani Justyno

Miło słyszeć, że kolejny kraj śpiewa w swoim własnym języku. Daje za to dodatkowego plusa. Dzięki tej piosence Polska z pewnością zakwalifikuje się do finału. Top 10 godne!

Oglądałem ten występ już 100 razy. Boże, Polsko, to jest TWÓJ ROK

Justyna Steczkowska reaguje na wygraną w preselekcjach

Justyna Steczkowska rozpocznie prace nad przygotowywaniem występu na Eurowizję 2025. Już 13 maja wystąpi w pierwszym półfinale w Bazylei. Drugi półfinał odbędzie się 15 maja, a wielki finał, podczas którego Europa wybierze zwycięzcę 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 17 maja.

Kiedy na oficjalnym kanale Eurowizji na Yuotube udostępniono jej występ z polskich preselekcji, w komentarzach zawrzało. Justyna Steczkowska nie ukrywała wdzięczności i zostawiła wiadomość komentującym:

Dziękuję Wam z całego serca.

Z kolei tuż po ogłoszeniu werdyktu, że to własnie ona pojedzie na Eurowizję 2025, powiedziała:

Stres mnie tak osłabił, że nigdy się nie czułam tak jak dzisiaj. Nie wiem co mam powiedzieć. Jestem Wam wdzięczna za głosy. Ale jestem tak osłabiona tym stresem, że sama się nie umiem poznać. To był cudowny wieczór dla nas wszystkich. Całuję Was mocno i mam nadzieję, że damy czadu w Bazylei i nie będzie wstydu.

