Choć od emisji finałowego odcinka "Love is Blind: Polska" minął już miesiąc, to emocje związane z show wciąż nie opadły, a wręcz przeciwnie. Po odcinku specjalnym - Reunion - dowiedzieliśmy się, które relacje przetrwały, a które zakończyły się fiaskiem. Co więcej, teraz bohaterowie miłosnego hitu Netflixa coraz śmielej wkraczają w świat show-biznesu, realizując się jako nowi influencerzy, którzy ochoczo dzielą się w sieci swoją codziennością. Tak też robi programowa była narzeczona Krzysztofa. Teraz Malika zaskoczyła wyznaniem nt. innej uczestniczki show, Marty.

Malika z "Love is Blind: Polska" wyjawiła prawdę nt. Marty

Bohaterowie miłosnego hitu streamingowego giganta coraz śmielej odcinają kupony od sławy. Niedawno uczestnicy "Love is Blind: Polska" bawili się na obchodach 250-lecia USA na wystawnej imprezie zorganizowanej przez ambasadę Stanów Zjednoczonych. Na wydarzeniu w Warszawie nie zabrakło Darii i Filipa, Julii, a także Maliki, która na co dzień mieszka w Krakowie.

Jak przyznała w mediach społecznościowych Malika z "Love is Blind: Polska", przyjazd do stolicy był dla niej także okazję do bardziej prywatnych spotkań z byłymi bohaterami show. Uczestniczka spotkała się m.in. z Martą, zdradzają w sieci szczegóły ich przyjaźni.

Z moją LiB psiapsią Martą. Od pierwszego dnia programu trzymamy się razem i wspieramy się nawzajem, choć nie pokazali naszych rozmów, a były bardzo ciepłe. - napisała na Instagramie Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Tak wyglądają relacje Maliki z pozostałymi uczestnikami po "Love id Blind: Polska"

Choć w programie Malice nie udało jej znaleźć miłości, a relacja z programowym narzeczonym zakończyła się jeszcze przed wielkim finałem show, gdy na jaw wyszła zdrada Krzysztofa, para wciąż pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Nawet w odcinku specjalnym - Reunion - nagrywanym niemal rok po wydarzeniach z "Love is Blind" przyznali, że pomimo niewierności Krzyśka i jego romansie z inną uczestniczką eksperymentu, Kingą, próbowali ratować związek.

Bliskie relacje łączą także Malikę m.in. z Martą, z którą niedawno udała się na wakacje do Egiptu, czy Julią z "Love is Blind: Poska", która niedawno hucznie świętowała urodziny w towarzystwie innych bohaterów miłosnego formatu Netflixa.

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