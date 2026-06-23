Emocje wokół Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska" nie opadają. Chociaż od premiery ostatniego odcinka eksperymentu minęło już kilka tygodni to fani śledzą teraz losy uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marta i Damian nie pojawili się w odcinku „reunion” i przez dłuższy czas unikali jasnych deklaracji, ale jakiś czas temu Marta opublikowała oświadczenie ws. małżeństwa. Wprost przyznała, że są w terapii par i wciąż nie mają rozstrzygnięcia, co dalej. Kilkanaście dni później Damian, zasypany pytaniami podczas transmisji na żywo, uciął temat krótko i stanowczo, potwierdzając, że nadal są razem. Teraz Marta pokazała nagranie, na któym nie mogło zabraknąć Damiana.

Co z relacją Marty i Damiana z "Love is Blind"? Musieli skorzystać z terapii dla par

Wątek ich relacji zaczął nabierać tempa po specjalnym odcinku „reunion”, w którym nie wzięli udziału. Widzowie zobaczyli jedynie kilka prywatnych ujęć z ich życia, a brak obecności w studio natychmiast uruchomił domysły: czy coś się wydarzyło, czy para wciąż trzyma się razem, dlaczego milczą. 8 czerwca 2026 Marta z "Love is Blind: Polska" zabrała głos ws. małżeństwa z Damianem i wydała oświadczenie, w którym przyznała, że uczęszczają na terapię par i próbują dojść do wniosku, co będzie dla nich najlepsze. Podkreśliła też, że nie chce składać deklaracji na wyrost, skoro żadna decyzja nie zapadła. Taki komunikat momentalnie rozszedł się wśród fanów programu i stał się punktem odniesienia do kolejnych dyskusji.

Pod jej oświadczeniem pojawiło się wiele wspierających reakcji. Uwagę zwracało to, że odbiorcy doceniali szczerość i to, że Marta nie udaje, iż wszystko jest idealne.

Marta z "Love is Blind" pokazała nagranie z Damianem

Fani cały czas czekają na więcej informacji ws. Marty i Damiana, a teraz mogą zobaczyć wyjątkowy kadr z uczestnikami "Love is Blind: Polska". Marta opublikowała na Instagramie nowy wpis, w pod nim nagranie, w którym m.in, tańczy ze swoim mężem, spędza czas z bliskimi i ukochaną babcią.

A co jeśli koncepcja ''Korzystaj, bo życie masz tylko jedno'' jest błędna? Może przychodzimy na Ziemię po wielokroć, za każdym razem przeżywając je inaczej? A co gdybyśmy mieli przeżyć TO ŻYCIE NIESKOŃCZONĄ ILOŚĆ RAZY? ''Wiedza radosna'' Nietzschego zakłada takie prawdopodobieństwo. Przekleństwo czy błogosławieństwo? napisała na Instagramie Marta.

Pod wpisem i nagraniem Marty od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie ukrywają wzruszenia.

dawno nie widziałam nic piękniejszego

Coś pięknego… obejrzałam to kilka razy, i mam łzy w oczach. Marta jesteś pięknym człowiekiem z piękną duszą czytamy w komentarzach.

Zobaczcie sami.

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