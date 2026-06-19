Już od pierwszych odcinków "Love is Blind: Polska" Malika została okrzyknięta przez widzów Netflixa jedną z najlepiej ubranych uczestniczek w historii formatu. Nic dziwnego, była programowa narzeczona Krzysztofa nie tylko doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, ale też świetnie porusza się w palecie barw perfekcyjnie podkreślających jej urodę, jednocześnie łącząc klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najgorętszymi trendami. Tak też jest w przypadku jej ostatniej stylizacji. Ta sukienka z Zary kosztuje grosze, a wygląda jak projekt luksusowego domu mody.

Malika z "Love is Blind: Polska" w modnej sukience w stylu "old money"

Choć w "Love is Blind: Polska" Malice nie udało się znaleźć prawdziwej miłości, a jej związek z Krzysztofem zakończył się niedługo po powrocie z podróży przedślubnej skandalem, związanym ze zdradą mężczyzny, to występ w hicie Netflixa przyniósł jej ogromną rozpoznawalność i nowe przyjaźnie. Pomimo iż od zakończenia nagrań minął już niemal rok, piękność z Kazachstanu wciąż utrzymuje bliskie relacje z pozostałymi uczestnikami. Jakiś czas temu Malika udała się na wakacje do Egiptu z Martą, a niedawno w towarzystwie Julii, Darii i Filipa pojawiła się na imprezie organizowanej przez ambasadę USA.

W środę, 17 czerwca, uczestnicy "Love is Blind: Polska" celebrowali 250-lecie Stanów Zjednoczonych, w szampańskich humorach bawiąc się w Arkadach Kubickiego w Warszawie na imprezie zorganizowanej przez ambasadę USA. Podczas gdy Daria postawiła na biały total look z modną bluzką typu "halter", Julia na romantyczną różową suknię w kwiaty, znana z zamiłowania do estetyki "quiet luxury" Malika zdecydowała się na czarną elegancką sukienkę maxi na ramiączka typu "spaghetti". Co ciekawe, upolowała ją w Zarze.

Ta sukienka z Zary w stylu "old money" będzie hitem lata

Jak wydać niewiele, jednocześnie wyglądając jak przysłowiowe "milion dolarów"? Popatrzcie tylko na ten look. Niedawno Malika z "Love is Blind: Polska" zachwyciła spódnicą typu "Frills", a teraz ponownie skradła uwagę intrenautów swoją stylizacją. Z okazji obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, bohaterka miłosnego hitu Netflixa pojawiła się na wydarzeniu w eleganckiej czarnej sukience.

Model, jaki wybrała Malika pochodzi z najnowszej kolekcji Zary i już bije w sieci rekordy popularności. Nic dziwnego, czarna, dopasowana, ponadczasowa kreacja z dekoltem w serce, subtelnymi drapowaniami jest idealna na każdą okazję. By tego było mało, jej cena jest naprawdę kusząca. Sukienka z Zary, jaką wybrała Malika z "Love is Blind: Polska" kosztuje zaledwie 129 złotych.

Malika z "Love is Blind: Polska" w modnej sukience w stylu "old money", Fot. Instagram/malika.ls

Gdzie kupić modne czarne sukienki "old money" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska"

Warto się jednak pospieszyć, czarna sukienka "old money" znika ze sklepowych pólek Zary w mgnieniu oka. Jeśli spodobał wam się ten model, mam dla was dobrą wiadomość - podobne kreacje znalazłam dla was w innych popularnych sieciówkach. W Mohito za 79,99 złotych kupicie klasyczną czarną sukienkę, utrzymaną w estetyce "quiet luxury" z dekoltem w serce. Ta ma jednak nieco bardziej rozszerzony dół od tej z Zary, jaką wybrała Malika z "Love is Blind: Polska".

Modna czarna sukienka"old money" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" z Mohito za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Sinsay za 39,99 złotych czeka na was czarna klasyczna sukienka midi na ramiączka typu "spaghetti" z dekoltem w literę "V" i rozcięciem na udzie.

Modna czarna sukienka"old money" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" z Sinsay za 39,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Również w Stradivariusie znalazłam dla was ciekawą propozycję. Tu za 125 złotych kupicie elegancką czarną sukienkę midi z drapowaniem. Uwagę zwraca kwadratowy dekolt i rozcięcie na udzie.

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Modna czarna sukienka"old money" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" ze Stradivariusa za 125 złotych, Fot. materiały prasowe

Gwiazdy "Love is Blind: Polska" na uroczystości 250-lecia USA, Fot. Instagram/dariarybak89