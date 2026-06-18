Choć początkowo związek Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska" budził wśród widzów Netflixa wiele wątpliwości, szczególnie na wcześniejszą bliską więź chłopaka z Julitą, a Darii z Jackiem, gdy randkowali w ciemno w kabinach, to szybko zakochani wyrośli na ulubieńców fanów formatu. Charyzma Filipa w połączeniu z opanowaniem, ciepłem i czułością Darii okazało się właśnie tym, czego szukali w drugiej połówce. Teraz, niemal rok po zakończeniu społecznego eksperymentu para wciąż pozostaje w szczęśliwym małżeństwie, dzieląc się w sieci urywkami swojej codzienności. Niedawno Daria w rozmowie ze śniadaniówką rozpływała się nad mężem, teraz blond piękność z miłosnego hitu Netflixa opublikowała w sieci romantyczne nagranie w towarzystwie Filipa, a internauci patrzą tylko na jedno.

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" na romantycznym nagraniu. Mają powody do świętowania

Zaledwie kilka dni temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", Daria z "Love is Blind: Polska" wyznała prawdę o Filipie. Bohaterka miłosnego hitu Netflixa wyznała, że choć początki ich małżeństwa nie należały do najłatwiejszych - para wzięła ślub zaledwie miesiąc od pierwszej randki - a praca Filipa, który jest stewardem nie ułatwiała sprawy, ostatecznie udało im się "dotrzeć" i stworzyć relację, o której zawsze marzyli.

Niedługo Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" będą świętować 1. rocznicę ślubu, zanim jednak nastąpi ten "wielki dzień", para wzięła udział w celebrowaniu innego jubileuszu. Korzystając z zaproszenia ambasady USA, Daria i Filip w minioną środę, 17 czerwca br., świętowali w Warszawie 250-lecie Stanów Zjednoczonych.

POV: Ta jedna para na poważnym evencie w Ambasadzie. - napisała na InstaStories Daria z ''Love is Blind: Polska''.

Na nagraniu widzimy roześmianą Darię z "Love is Blind: Polska", która w białym eleganckim topie typu "halter" i modnych białych spodniach o kroju "palazzo" wiruje w tańcu w towarzystwie swojego ukochanego męża, Filipa. Z okazji świętowania 250-lecia USA, bohater miłosnego hitu Netflixa, w przeciwieństwie do swojej małżonki, postawił na czarny total look, tworząc z partnerką klasyczny kontrast.

Podczas tańca zakochani nie szczędzili sobie uśmiechów, wymownych spojrzeń i pocałunków. Miłość kwitnie!

Gwiazdy "Love is Blind: Polska" na uroczystości 250-lecia USA

Późnym popołudniem 17 czerwca Arkadach Kubickiego w Warszawie wystartowały obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych, a oficjalna część przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na rangę wydarzenia. Przelot F-35 nad miastem oraz biało-czerwowo-niebieskie fajerwerki, w kolorze flagi Stanów Zjednoczonych, były czytelnym, spektakularnym akcentem towarzyszącym obchodom rocznicy, a najważniejszym momentem wydarzenia stało się wystąpienie ambasadora USA w Polsce, Toma Rose'a.

Nasi założyciele nie dowodzili wielką armią, nie posiadali wspaniałych bogactw, a jednak wystąpili przeciwko najpotężniejszemu mocarstwu na ziemi. (...) Amerykańscy założyciele zadali pytanie, którego nikt wcześniej nie zadał, czy wolny naród naprawdę może sam sobą rządzić, czy władza naprawdę może być ograniczona przez prawo, czy naród może zostać zbudowany nie na krwi, czy jakimś plemieniu, starożytnej historii, czy pochodzeniu etnicznym, ale na zasadach, które może przyjąć każdy człowiek jako swoje własne. - mówił ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Tuż obok polityków, filantropów i gwiazd, nie zabrakło także celebrytów zupełnie nowego formatu. Tuż obok Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska" na obchodach 250-lecia USA pojawiły się także ich koleżanki z programu: Julia oraz Malika.

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Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" na romantycznym nagraniu na 250-leciu USA, Fot. Instagram/dariarybak89

Gwiazdy "Love is Blind: Polska" na uroczystości 250-lecia USA, Fot. Instagram/dariarybak89

Eleganccy Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wirują w tańcu na 250-leciu USA, Fot. Instagram/dariarybak89

Eleganccy Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wirują w tańcu na imprezie ambasady USA z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Fot. Instagram/dariarybak89