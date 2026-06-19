Za nami pierwsza polska edycja formatu "Love is Blind". Widzowie programu nie mogli narzekać na nudę. Po zaręczynach i wakacjach uczestnicy zmierzyli się z rzeczywistością. W finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, kto postanowił kontynuować relację poza kamerami. Wielkie emocje wzbudziła historia Julii i Kamila. Niedługo przed ślubem z uczestniczką skontaktowały się osoby z otoczenia jej ukochanego. Przekazały jej, że Kamil w przeszłości miał być niewierny swojej partnerce. Po usłyszeniu tych informacji Julia postanowiła zakończyć relację. W odcinku Reunion dowiedzieliśmy się, że uczestnicy nie utrzymują kontaktu. Mimo zakończenia programu Julia nie zniknęła z mediów społecznościowych. Ostatnio świętowała urodziny.

Julia z "Love is Blind: Polska" świętowała urodziny. "Jesteś taka piękna"

Julia z "Love is Blind: Polska" świętowała urodziny i jak się okazuje mogła liczyć na towarzystwo przyjaciół oraz Maliki, która również wystąpiła w formacie. Uczestniczka pochwaliła się na InstaStories kadrami z tej wyjątkowej chwili i przyznała, że było bardzo "wesoło". Julia i jej bliscy wybrali się do baru, gdzie nie zabrakło urodzinowych słodkości oraz głośnego "Sto lat". W mediach społecznościowych pojawiły się także życzenia od Maliki dla koleżanki z programu.

Uważam, że trzeba celebrować takie momenty i sprawiać radość innym ludziom. Wśród moich przyjaciół jestem ‘’tort managerem’’. Zawsze odpowiadam za tort, smak, dekoracje i świeczki. Kocham wywoływać uśmiech na twarzach innych ludzi i was też do tego namawiam. Bo uważam, że urodziny bez świeczek, dmuchania i marzenia to nie są prawdziwe urodziny. (…) Sto lat Julia. Jesteś taka piękna, ciepła, wrażliwa, empatyczna i prawdziwa girl's girl napisała na InstaStories.

Julia z "Love is Blind: Polska" o gorszych chwilach. Nie do wiary, co się stało

Przez jakiś czas uczestniczka wykazywała się mniejszą aktywnością w mediach społecznościowych. Jak się później okazało, miała spore problemy z kontem na Instagramie. Julia z "Love is Blind: Polska" nagle zabrała głos i wyjawiła, że hakerzy próbowali dostać się na jej profil i finalnie dopięli swego. Niestety, Julia musiała zgłosić całe zajście na policję.

Odkąd wyszedł program, ktoś próbował cały czas włamać się na moje konto, no i w końcu mu się udało, od kilku dni moje konto było zablokowane i musiałam przejść przez proces weryfikacji dokumentów tożsamości. Zostały wykradzione również inne moje dane, sprawa została zgłoszona na policję przekazała na InstaStories.

Julia z "Love is Blind: Polska" hucznie świętowała urodziny. Nie była sama / Fot. malika.Is / Instagram

Julia z "Love is Blind: Polska" hucznie świętowała urodziny. Nie była sama / Fot. Instagram / malika.Is

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