Daria i Filip, jedyna para z programu „Love is Blind: Polska”, która wciąż tworzy małżeństwo, a także Julia i Malika pojawili się w środę 17 czerwca w Warszawie na uroczystości zorganizowanej przez ambasadę USA. W Arkadach Kubickiego świętowano 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Teraz wspólnym zdjęciem z nimi pochwaliła się znana aktorka.

Uczestnicy „Love is Blind: Polska” świętowali 250-lecie USA w Warszawie

Wydarzenie w Arkadach Kubickiego miało wyraźnie odświętny charakter i nie skończyło się na samej części oficjalnej. Pojawili się tam nie tylko Daria i Filip, ale też Julia i Malika z "Love is blind", czyli kolejne twarze znane widzom randkowego formatu. W programie ich historie potoczyły się bardzo różnie, ale tym razem spotkali się w jednym miejscu i w jednej, jubileuszowej okazji.

Organizatorzy postawili na mocne akcenty, które trudno przegapić nawet w wielkomiejskim zgiełku. Nad miastem przeleciał F-35, a wieczorem pojawiły się fajerwerki w barwach amerykańskiej flagi. Ważnym punktem programu było też przemówienie ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a, które podkreślało rangę rocznicy.

Wśród wielu zdjęć i relacji z wydarzenia najmocniej przebił się właśnie krótki, czuły moment Darii i Filipa z "Love is blind". Zamiast sztywnej „ścianki” czy klasycznego pozowania, para pokazała się w ruchu: w tańcu, z uśmiechem, spojrzeniami i pocałunkami. Obecność Maliki i Julii zwróciła uwagę również dlatego, że pokazuje, iż uczestnicy programu utrzymują kontakty także po zakończeniu show.

Weronika Rosati o uczestnikach "Love is blind"

Podczas uroczystego świętowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych w Polsce pojawiło się mnóstwo znanych gości. Wśród nich nie zabrakło od lat mieszkającej w USA, Weroniki Rosati. Aktorka nagle pochwaliła się zdjęciem z uczestnikami "Love is blind" i napisała:

Jak widać lubię ''Love is blind: Polska'' oraz @nikodamn, który nie ogląda programu i nie wiedział, o co chodzi

Uczestnicy "Love is blind" przekonali się, że ich losy śledzili nie tylko internauci, ale również znani z show-biznesu, o których jeszcze nie dawno mogli słyszeć tylko z telewizji lub pierwszych stron gazet.

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