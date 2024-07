Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chętnie relacjonują fanom wspólne wakacje i wyjazdy, a ich rodzinne wyprawy zyskały nawet specjalny hashtag: "#Majdansontour". Tym razem jednak gwiazda TVN postanowiła nieco odetchnąć od bliskich i wybrała się na kobiecy wyjazd. Radosław Majdan nie ukrywa, że nie zachwycił go ten pomysł. Planuje "odwet" na żonie?

Choć nie minęła jeszcze połowa tegorocznych wakacji, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają już za sobą kilka wyjazdów. Najpierw małżeństwo wraz z synami wybrało się w podróż kamperem po Danii, a niedługo po powrocie prezenterka i sportowiec gościli na egzotycznym ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Jak się okazuje, to nie koniec letnich atrakcji. Gdzie tym razem wybywa Małgorzata Rozenek?

Żona Radosława Majdana tym razem postanowiła zmienić formułę wyjazdu i wybrała się na wakacje sama. Niestety, jak sama przyznaje, jej mąż nie podszedł do tego pomysłu z entuzjazmem.

- No i mój mąż mnie odwozi. Nie jest zachwycony, powiedział, że w związku z tym, że wprowadziłam nowe standardy, to on jedzie z kolegami we wrześniu na Ibizę - wyznała Małgorzata Rozenek.