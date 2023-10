Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedawno wrócili ze swojej wyprawy kamperem, a już postanowili wybrać się na kolejne wakacje, co chętnie pokazują na swoich relacjach. Piłkarz nawet próbował swoich sił na desce do pływania. Pewną internautkę zaniepokoił jednak fakt, że na filmikach nie widać najmłodszego syna Majdanów.

Reklama

- A gdzie Henryk? - pytają.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na wakacjach bez Henia?

Jeszcze niedawno głośno było o awanturze pomiędzy Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem, do której doszło na lotnisku. Wygląda na to, że małżonkowie nie tracą już czasu na kłótnie, tylko korzystają z wakacji. Perfekcyjna pani domu wypoczywa, chodzi na spacery i czyta książki. Wygląda na to, że rodzina świetnie się bawi. Na relacjach z wakacji nie widać jednak najmłodszego syna pary, internauci zaczęli się zastanawiać, gdzie się znajduje.

Zobacz także: Izabela Janachowska o sukni Małgorzaty Rozenek na ślubie znajomych: "Zupełnie nie rozumiem..."

Internauci od razu wychwycili, że na żadnej relacji nie pojawił się najmłodszy syn Majdanów, Henio. Małgorzata Rozenek pokazała ujęcia w samolocie ze starszym synem Stanisławem i takie znad basenu. Natomiast na żadnym nie widać małego Henia:

- A gdzie Henryk?

- A gdzie Henio ?

- Gdzie Heniutek ? - dopytują internauci.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się stylizacją na wesele. Fani: "Przyćmiłaś pannę młodą"

Internauci są już przyzwyczajeni, że mały Henio jest gwiazdą Instagrama rodziców. Chętnie oglądali, jak maluch spędza czas z Małgorzatą Rozenek, Radosławem Majdanem i braćmi podczas wyprawy kamperem. Nic dziwnego, że jego nieobecność na kolejnych wakacjach zastanowiła komentujących. Była już prowadząca "Dzień dobry TVN" nie odpowiedziała jeszcze na pytania dotyczące tego, gdzie znajduje się jej najmłodszy synek i czy wzięli go ze sobą na wakacje.

Reklama

Małgorzata Rozenek nie zdradziła również, gdzie wypoczywa, co generuje kolejne pytania od fanów:

- Kochani gdzie tak pięknie?

- Ale pięknie to Włochy czy Chorwacja ?

- Gdzie to jest ? ❤️???? ktoś wie ? - czytamy dalej w komentarzach.

Instagram/m_rozenek

Instagram/m_rozenek