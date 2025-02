Radosław Majdan zawodowo jest byłym polskim piłkarzem występującym na pozycji bramkarza oraz komentatorem. Prywatnie z kolei jest mężem Małgorzaty Rozenek, z którą chętnie bryluje na salonach. Oboje nie przestają budzić zaciekawienia w oczach opinii publicznej, a w szczególności w ostatnim czasie po wywiadzie Dody. Teraz emocji również może nie zabraknąć. Sieć obiegły szokujące zdjęcia Majdana.

Radek Majdan zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych

Łamanie zasad ruchu drogowego przez gwiazdy, to częsty temat przewijający się w mediach. Tym razem to Radosław Majdan znalazł się w centrum zainteresowania. Paparazzi przyłapali go podczas ostatniej przechadzki po mieście. Pogoda raczej nie sprzyjała spacerom, dlatego były piłkarz postanowił zaparkować auto możliwie jak najbliżej salonu optycznego, do którego się udał.

Pech chciał, że najwyraźniej jedyne wolne w pobliżu miejsce było przeznaczone dla... niepełnosprawnych. Mimo to 52-latek bez skrupułów wjechał na niebieskie pole i pomaszerował załatwiać swoje sprawunki. Po wyjściu z salonu, ze skwaszoną miną, powędrował do auta i odjechał.

Afera z Dodą i Radkiem Majdanem w roli głównej

Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych to nie jedyny wątek, który może budzić skrajne emocje. Ostatnio w mediach głośno było wypowiedzi Dody, która zakpiła ze swojego ex, nazywając go klaunem. Zaczęło się jednak od słów samego Majdana, który wyjawił, że nie chce uczestniczyć w filmie dokumentalnym Rabczewskiej, bo jest to dla niego "cyrk".

Słszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że jest za późno, ponieważ Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! - stwierdziła wokalistka.

Po tych słowach Majdan co prawda nabrał wody w usta, choć w sieci opublikował wymowne nagranie.

Historia związku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan poznali się w 2013 roku podczas premiery filmu "Mój biegun" w warszawskim kinie. To właśnie tam Radosław poprosił Małgorzatę o numer telefonu, co zapoczątkowało ich znajomość. Początkowo para ukrywała swoją relację przed mediami, spotykając się potajemnie, aby uniknąć zainteresowania paparazzi. Radosław wspominał, że umawiali się w parku, a Małgorzata była przewożona do jego mieszkania na tylnym siedzeniu samochodu, przykryta kocem.

W grudniu 2014 roku, podczas świąt Bożego Narodzenia, Radosław oświadczył się Małgorzacie. Ich ślub odbył się 10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie. Małgorzata miała na sobie suknię projektu Ewy Minge. Para przez długi czas starała się o wspólne dziecko. Po kilku latach starań, 10 czerwca 2020 roku, na świat przyszedł ich syn, Henryk.

Obecnie Małgorzata i Radosław Majdanowie są szczęśliwym małżeństwem, często dzieląc się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych oraz wspólnie angażując się w różne projekty zawodowe.

