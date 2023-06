Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od dłuższego czasu mówili o wspólnej, wakacyjnej wyprawie z synami. Początki kamperowej przygody nie były jednak łatwe. Ostatecznie para wyjechała, a wszystko udało się złapać paparazzi. Koniecznie zobaczcie początek wakacji popularnej pary!

Przygotowania Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana do wakacji

W ostatnim czasie wiele się działo w życiu popularnej gwiazdy. W końcu dopiero co Małgorzata Rozenek cała w bieli pojawiła się na festiwalu w Łodzi. W czasie tegorocznego See Bloggers nie tylko dzieliła się swoją wiedzą, ale także spotkała się ze swoimi fanami. Tuż po gali wsparła z kolei tegoroczny Marsz Równości. Po tak intensywnym okresie ogłosiła, że szykuje się na rodzinne wakacje, na które ruszy kamperem. Wspólnie ze swoim ukochanym, Radosławem Majdanem oraz synami wybiera się do Danii, gdzie spędzi najbliższy czas. Okazało się jednak, że nie wszystko układa się po jej myśli. Ostatnio Małgorzata Rozenek zdradziła, że ma problemy przed wyjazdem na wakacje. Wówczas okazało się, że spakowanie całej rodziny do kampera i przygotowanie pojazdu nie jest takie łatwe. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że się udało.

Małgorzata Rozenek pokazywała przygotowania na rodzinne wakacje. Wówczas na swoim Instagramie wyznała, że wraz ze swoim ukochanym zaliczyli już kilka kryzysów i zwątpień. Wszystko przez to, że przygotowania pochłaniały dużo czasu i nie wszystko szło po ich myśli. Ostatnie chwile także były nerwowe. Para do kampera znosiła ostatnie, niezbędne rzeczy, aż w końcu sami, wspólnie z synami wskoczyli do auta, gotowi na przygodę.

Jak się jednak okazało, radość nie trwała długo, ponieważ Małgorzata Rozenek wspólnie z rodziną po chwili utkwiła w warszawskich korkach. Pomimo tego towarzyszył im dobry humor. Kiedy Radosław Majdan był zajęty prowadzeniem pojazdu, jego ukochana i synowi byli zapatrzeni w telefon. W końcu przed nimi długa podróż. Nie pozostaje nam więc nic innego jak czekać na relacje z podróży!

Życzymy udanych wakacji!