Małgorzata Rozenek podzieliła się z fanami nietypowym wyznaniem dotyczącym powrotu do codzienności po wakacjach. Gwiazda wprost przyznała, że powrót jest dla niej równie przyjemny, jak same wyjazdy. Czy to wyznanie poruszy miliony fanów prezenterki, którzy nie mogą pozwolić sobie na tak przyjemne zakończenie urlopu? Nie da się wykluczyć.

Małgorzata Rozenek o powrocie z wakacji

Przez ostatnie tygodnie fani Małgorzaty Rozenek mieli okazję oglądać relacje gwiazdy z kolejnych wakacyjnych wojaży: najpierw żona Radosława Majdana wybrała się na rodzinną wyprawę kamperem do Danii, a następnie na wypad z koleżankami na Lazurowe Wybrzeże. Teraz jednak przyszedł czas na powrót do domu i do obowiązków: jakiś czas temu okazało się, że niedługo Małgorzata Rozenek poprowadzi festiwal w Sopocie.

Małgorzata Rozenek jak zawsze jest szczera ze swoimi obserwatorami na Instagramie i wyznała, że ... powrót do codzienności podoba jej się nawet bardziej, niż same wyjazdy! Przesada?

- Zaczynam powrót do gry. Treningi poranne, tak się właśnie wraca. (...) Cieszę się bardzo, że wracam i w ogóle powiem Wam, że wakacje są cudowne, wyjazdy są piękne, wszystko jest naprawdę najlepsze na świecie i to jest fajne, ale taki powrót do swojej codziennej rutyny jest chyba najpiękniejszy - wyznała fanom Małgorzata Rozenek.

Instagram @m_rozenek

Zobacz także: Tak wyglądają wakacje w domu Majdanów. Małgorzata Rozenek opublikowała słodkie nagranie

Małgorzata Rozenek dodała też, że uwielbia powakacyjny powrót do swojej codziennej rutyny - treningów czy pielęgnacji.

- Mi taki rytm, gdzie zaczynam dzień treningiem służy bardzo, więc cieszę się - dodała Małgorzata Rozenek.

Po urlopie Małgorzata Rozenek wybrała się też na zabiegi pielęgnacyjne. Jak przyznała, planuje zadbać o swoją skórę po wakacjach.

- Po słońcu regeneracja zawsze się przyda. Zaczynamy od demakijażu, tym razem (...) będziemy skupiać się na ujędrnieniu skóry - relacjonowała Małgorzata Rozenek.

Instagram @m_rozenek

Wygląda na to, że po powrocie z wakacji Małgorzatę Rozenek czeka wiele wyzwań, a gwiazda postawiła przede wszystkim na to, by zadbać o swój wygląd i samopoczucie. Wasze powroty z wakacji wyglądają podobnie, a może wręcz przeciwnie: powroty do obowiązków nie należą do najłatwiejszych?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pojechała sama na wakacje, a Radosław Majdan planuje "odwet": "Trochę się zdziwił"

Instagram @m_rozenek