Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że edukacja jej synów ma dla niej ogromne znaczenie. Sama uczęszczała do szkoły baletowej, skończyła studia prawnicze, ale ostatecznie swoje życie związała z show-biznesem i ogromną popularność zdobyła jako "Perfekcyjna Pani Domu". Potem przyszedł jeszcze czas na "Projekt Lady" i "Dzień dobry TVN", a dziś Małgorzata Rozenek uchodzi za jedną z najbardziej przedsiębiorczych kobiet. Prywatnie mama trzech synów chce, aby oni również mieli zapewnioną edukację, która w przyszłości pozwoli im na dobry start. Starsi bracia chodzili do szkoły francuskiej, a teraz do prestiżowego przedszkola uczęszcza też Henryk. Dumni rodzice pochwalili się właśnie wyjątkowymi zdjęciami z synem i wzięli udział w świątecznym koncercie. Henio zachwycił swoją mamę. Nie uwierzycie, co napisała!

Małgorzata Rozenek nie kryje dumy z najmłodszego syna

Małgorzata Rozenek jest mamą trójki dzieci. Dwóch najstarszych synów jest owocami jej małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. 18-letni Stanisław w tym roku wyprowadził się z domu i rozpoczął studia we Francji, a tymczasem 14-letni Tadeusz, który jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi niebawem ma się tam udać na roczny staż. W domu z rodzicami zostanie 4-letni Henryk, który jest synem Radosława Majdana i prawdziwym oczkiem w głowie całej rodziny. Chłopiec od dwóch lat uczęszcza do prestiżowego przedszkola na warszawskim Mokotowie, które zapewne będzie przepustką do szkoły, do której chodzili jego starsi bracia. Edukacja chłopca kosztuje niemało, a ostatnio Małgorzata Rozenek przyznała, że rocznie jest to kwota ok. 28 tys. zł. Gwiazda TVN nie zamierza oszczędzać na edukacji syna, podobnie, jak w przypadku starszych dzieci i niedawno w rozmowie dla "Świata Gwiazd" przyznała, że "jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa". Teraz para wybrała się na koncert świąteczny z udziałem Henia i celebrytka nie kryje wzruszenia:

Henio dziś wystąpił na szkolnym koncercie świątecznym i nie mogę przestać się uśmiechać! Czas pełen wzruszeń, świątecznych melodii i dziecięcej radości napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie

To jeszcze nie wszystko! Małgorzata Rozenek jest dumna z synka i mówi wprost, że dla niej był najlepszy i wspaniale rozwija swoje talenty:

Henio dał z siebie wszystko i choć jestem trochę nieobiektywna, to powiem jedno – był najlepszy! Widzieć, jak rośnie i rozwija swoje talenty, to najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać na te święta. dodała Małgorzata Rozenek

Internauci są pod wrażeniem rodzinnych zdjęć Małgorzaty Rozenek i nie ukrywają, że mały Henryk rośnie jak na drożdżach, a co więcej podkreślają, że chłopiec ma zdolności muzyczne i z pewnością zaprezentował je właśnie podczas świątecznego koncertu.

Słodziak, spokojnych Świąt

Widać, że rośnie jak na drożdżach. Wesołych Świat

Słyszałam na którymś z filmów - Henio pięknie śpiewa,na pewno ma słuch muzyczny

Radosław Majdan też nie kryje dumy z synka, który nie tylko gra z tatą w piłkę, ale uczy się kilku języków obcych i wygląda na to, że dodatkowo rozwija też na zajęciach talenty muzyczne. Brawo!