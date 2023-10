Czy rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana się powiększy? Ostatni post byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" wywołał sporo emocji i to nie bez powodu. Wszystko wskazuje na to, że popularny piłkarz marzy o kolejnym dziecku. Czy jego życzenie się spełni?

Rozenek i Majdan o ciąży

W ostatnim czasie popularna para miała sporo powodów do radości. Wszystko przez liczne, wakacyjne wyjazdy. Najpierw "Perfekcyjna Pani domu" postawiła na kamperową przygodę w towarzystwie całej rodziny, potem wybrała się do bajecznej Turcji, a na koniec nie obyło się także bez tropikalnego Bali. Po powrocie jednak prezenterka nie narzeka na nudę. Ostatnio Małgorzata Rozenek gorzko wypowiedziała się na temat ilości obowiązków - zarówno tych zawodowych, jak i związanych z domowym zaciszem i wychowaniem dzieci.

A czy Małgosia i Radek planują jeszcze powiększenie rodziny? Ostatni post gwiazdy na Instagramie wywołał masę spekulacji.

Wszystko przez to, że Małgorzata Rozenek-Majdan, wracając do swoich codziennych, zawodowych obowiązków, wróciła także z reklamami na swój instagramowy profil. Wywiązując się z jednej ze współprac, opublikowała zdjęcie w towarzystwie polecanego różu do policzków. Sęk jednak w tym, że na zdjęciu pozuje niemalże tak samo, jak większość przyszłych mam z... testem ciążowym! Nic więc dziwnego, że zauważył to także jej ukochany:

- Kochanie, a już myślałem, że trzymasz w ręku dodatni test ciążowy ???????????? - napisał Radosław Majdan.

Komentarz Radosława Majdana z kolei wywołał masę podejrzeń:

- ja też już chciałam gratulować ❤️ - dokładnie to samo na pierwszy rzut oka! - @r_majdan wygrałeś! Też o tym pomyślałam, ale nie chciałam zapeszać - rozpisywali się internauci.

Sama zainteresowana jednak rozwiała wszelkie wątpliwości jednym komentarzem:

- Chyba dowiedziałbyś się pierwszy? ???????? - odpisała ukochanemu.

Na szczęśliwe wieści więc będziemy musieli jeszcze poczekać.

