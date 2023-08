Małgorzata Rozenek-Majdan z pewnością należy do jednych z najbardziej zapracowanych mam w polskim show-biznesie. Jednak uchodząca za kobietę sukcesu gwiazda zawsze znajdzie czas dla rodziny, która jest dla niej najważniejsza. Wraz z Radosławem Majdanem nie mogli przegapić okazji, by hucznie świętować drugie urodziny małego Henia. Pojawiło się mnóstwo prezentów i całusów. "Perfekcyjna pani domu" pochwaliła się serią uroczych zdjęć i nagrań. Zobacz także: Gwiazdy TVN żegnają Edwarda Miszczaka. Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek i inni Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak świętowała drugie urodziny Henia Synek Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana właśnie skończył dwa lata. Chłopiec, który przyszedł na świat 10 czerwca 2020 roku niemal natychmiast podbił serca internautów i stał się malutką gwiazdą. Fani "Perfekcyjnej pani domu" zgodnie przyznają, że Henio jest jednym z najsłodszych dzieci, jakie widzieli w życiu. Choć pierwsze urodziny obchodził w Meksyku, te w Polsce również wyglądają na bardzo udane. Henryk #dzidziuśmajdana kończy dziś 2 latka. Całusom nie było końca - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Wyjątkowy dzień Henia świętowała cała rodzina. Małgorzata Rozenek-Majdan zadbała o to, by na urodzinach jej synka nie zabrakło pysznie wyglądającego tortu. Dziecko "Perfekcyjnej pani domu" wybrało się z rodzicami do sklepu z zabawkami, w którym czuło się jak w raju. Po minach widać, że...