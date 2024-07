Radosław Majdan ostro odpowiedział Kubie Wojewódzkiemu! Dziennikarz TVN w rozmowie z Playboy.pl mocno uderzył w Małgorzatę Rozenek i jej karierę, a także zarzucił prezenterce romans z Piotrem Kraśką, który miał "rozp..." małżeństwo z Karoliną Ferenstein. Gwiazda TVN długo nie czekała z odpowiedzią na atak Wojewódzkiego i poinformowała fanów, że wytoczy mu proces. Oświadczenie w tej sprawie wydał również sam Radosław Majdan!

Przypomnijmy: zaczęło się od konfliktu pary z Renatą Kaczoruk w programie Azja Express. Radkowi i Małgorzacie nie podobało się niekoleżeńskie zachowanie modelki, co piłkarz wytknął jej w jednym z odcinków.

Kuba w niedawno udzielonym wywiadzie stanął w jej obronie, twierdząc, że Rozenek i Majda są ostatnimi osobami, które mogą uczyć moralności i zasad zachowania:

Będę ją bronił przed ludźmi, którzy grają nie fair, a przebierają się w strój drużyny reprezentanta moralności. Małgosia i Radek są tego przykładem. Grają nieczysto. A ja w obronie najbliższych też potrafię faulować. Jeśli ich tonacja względem Renaty i jej tak zwanego skandalicznego zachowania się nie zmieni, to ja też zmienię ton. I wtedy Radkowi może opaść szczęka do murawy. Bo można sobie sfałszować twarz ale przeszłości się nie da. Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego.