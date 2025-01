Radosław Majdan, były piłkarz i znana postać polskiego show-biznesu, nie ukrywa, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W wywiadzie celebryta otwarcie przyznał, że decyduje się na botoks, choć zabiegi wykonuje nieregularnie.

"To jest jedyne, co robię" – powiedział Majdan, podkreślając, że nie korzysta z bardziej inwazyjnych procedur czy chirurgii estetycznej. Jego decyzja o stosowaniu botoksu wynika z chęci utrzymania młodego wyglądu i dbałości o skórę, która z wiekiem wymaga coraz większej troski.

Radosław Majdan wziął udział w nowym reality-show TVN "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory", w którym zobaczymy rywalizujących ze sobą sportowców, którzy zmierzą się ze sobą w różnych konkurencjach i będą musieli udowodnić nie tylko swoją siłę fizyczną, ale i wytrzymałość psychiczną. Podczas konferencji dotyczącej nowego programu były bramkarz został zapytany o dbanie o swoją urodę i korzystanie z medycyny estetycznej - nie jest bowiem tajemnicą, że jego żona, Małgorzata Rozenek, regularnie poprawia swój wygląd.

Radosław Majdan powiedział wprost, że każdy powinien żyć w zgodzie ze sobą i nie ma jednej recepty na to, jak się starzeć. Jako przykład osoby, która dba o siebie i wygląda młodo podał nazwisko swojej żony, Małgorzaty Rozenek, która, jak twierdzi w wieku czterdziestu sześciu lat wygląda zdecydowanie młodziej:

Ja do końca nie rozumiem takiego stwierdzenia: 'starzejmy się z godnością'. Myślę, że każdy musi się starzeć według własnego podejścia do życia, według własnej filozofii życiowej i myślę, że jeżeli ktoś wygląda w wieku czterdziestu kilku lat na dużo młodszą osobę, a nie jest to naciągane, nie jest to sztuczne, a tak wygląda moja żona - świetnie - to myślę, że nikt nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu

powiedział Radosław Majdan.