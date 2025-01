Radosław Majdan i Jakub Rzeźniczak wzięli udział w nowym programie telewizyjnym "Mistrzowskie pojedynki", w którym mieli okazję poznać się lepiej. Oboje są znanymi piłkarzami, którzy mają za sobą kontrowersyjną przeszłość. Mąż Małgorzaty Rozenek postanowił ujawnić, jaki naprawdę jest jego młodszy kolega z branży i co o nim myśli. Te słowa dają do myślenia!

Radosław Majdan, były piłkarz oraz komentator sportowy wziął udział w programie "Mistrzowskie pojedynki" u boku Jakuba Rzeźniczaka, Damiana Janikowskiego, Adama Kszczota, Karoliny Pilarczyk i wielu innych gwiazd sportu. Utytułowane gwiazdy musiały zmierzyć się ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych i wyczerpujących pojedynkach. Jak się okazuje, Radosław Majdan dzielił pokój z Jakubem Rzeźniczakiem, którego mógł dzięki temu lepiej poznać. W rozmowie z dziennikarką Party.pl 52-latek zdradził, jakie wrażenie zrobił na nim młodszy kolega z branży i zdradził, co o nim myśli!

My się lubimy. Kuba jest fajnym chłopakiem. Znaliśmy się z widzenia wcześniej, pierwszy raz spędziłem z Kubą tyle czasu i myślę, że każdy kolejny dzień był dla niego takim momentem na otworzenie się. To, co powiedział tutaj, że on w pewnym momencie stracił wiarę w ludzi. Oczywiście komentarze będą różne, bo są różne na jego temat, ale to jest fajny, wrażliwy chłopak. Nigdy go nie będę oceniał, bo on przeżył wielką tragedię w swoim życiu i o tym też rozmawialiśmy

– powiedział Radosław Majdan.