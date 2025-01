Premiera filmu dokumentalnego o życiu Dody wstępnie zaplanowana jest na 2025 rok. Na razie niewiele wiadomo, jednak artystka zdradziła, że zamierza zaprosić do udziału nawet swoich byłych partnerów. Wspominała, że już trzech się zgodziło, jednak nie będzie wśród nich Radosława Majdana. Na pytania na temat zaproszenia do filmu o Dodzie odpowiadał z niechęcią, wbijając szpile byłej żonie:

Pewnie ten film będzie kolejną farsą z jej strony - przewiduje.

Na jego osądy zareagował już management Dody.

Majdan ostro o filmie o Dodzie: "Będzie kolejną farsą z jej strony"

Wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądał film dokumentalny o Dodzie. Sama artystka przyznała, że nie zamierza wystawiać sobie laurki i w produkcji mieliby wziąć udział również ludzie, z którymi nie do końca było jej po drodze. Zapowiedziała również, że zamierza zaprosić byłych partnerów do filmu. W jednym z wywiadów zdradziła, że jednym z nich będzie to Max, z którym jako jednym z niewielu rozstała się w przyjaznych stosunkach. "Żeby opowiedział, dlaczego jako jedyny umiał fajnie się rozstać" - tłumaczyła.

Z kolei w niedawnym wywiadzie z Party.pl, Doda przyznała, że aż trzech byłych partnerów zgodziło się wystąpić w filmie o jej życiu. Reporterka Party.pl podpytała więc Radosława Majdana, czy też otrzymał zaproszenie. Były mąż Dody przyznał, że otrzymał zaproszenie do filmu, jednak nie zamierza z niego skorzystać. Jego wypowiedź zresztą mówi sama za siebie:

Dostałem (zaproszenie - przyp. red.) i nie przyjąłem. Nie chce uczestniczyć w tym cyrku. Jeśli chodzi o Dorotę i o mnie to z jej perspektywy jest często jakieś zahaczenie mojej osoby z przypominaniem jak to było. Pewnie ten film będzie kolejną farsą z jej strony - mówił w rozmowie z Party.pl.

Management Dody komentuje słowa Radosława Majdana o filmie

Na ostatnie wywiady Radosława Majdana w sprawie filmu o Dodzie oraz na wszystkie docinki w jej kierunku zareagował management artystki.

Na wszelkie odpowiedzi dotyczące życia Dody, czy na pytania pana Majdana będą musieli państwo poczekać do premiery. Amazon i cała produkcja cieszą się, że narasta taka ekscytacja już teraz. - cytuje Plotek.pl.

Nie zabrakło również małej szpili w kierunku Radosława Majdana.

A nam jest niezmiernie, miło że pan Radosław z takim zaangażowaniem nadal śledzi wszelkie wątki dotyczące życia Dody. Te administracyjne i sądowe również i to czysto z pasji. Oczywiście serdecznie zapraszamy go na premierę

Jesteście ciekawi, co ostatecznie znajdzie się w filmie dokumentalnym o Dodzie?

