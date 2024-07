Kuba Wojewódzki ostro o Małgorzacie Rozenek i Radosławie Majdanie! Dziennikarz udzielił szczerego wywiadu magazynowi dla panów "Playboy". Warto zaznaczyć, że showman prawie nigdy nie godzi się na tego typu rozmowy, ale tym razem zrobił wyjątek.

Oczywiście nie zabrakło pytań o "Azja Express", w którym bierze udział jego dziewczyna, Renata Kaczoruk. Jak na razie modelka jest czarnym charakterem, a fani Małgosi Rozenek i Radka Majdana właśnie ją obwiniają o to, że para odpadła z show. Dlaczego? Radek w jednym z odcinków pomógł Renacie i jej koleżance Weronice z transportem, ale gdy nadarzyła się okazja, żeby się za to odwdzięczyć, modelka zrobiła wszystko, żeby Radek i Małgosia nie wsiedli na pakę samochodu, którym jechała Renata. ​Wtedy piłkarz skomentował jej zachowanie:

Jak widać Kubie Wojewódzkiemu się to nie spodobało, czemu dał wyraz w najnowszym wywiadzie. Dziennikarz broni Renaty:

Będę ją bronił przed ludźmi, którzy grają nie fair, a przebierają się w strój drużyny reprezentanta moralności. Małgosia i Radek są tego przykładem. Grają nieczysto. A ja w obronie najbliższych też potrafię faulować. Jeśli ich tonacja względem Renaty i jej tak zwanego skandalicznego zachowania się nie zmieni, to ja też zmienię ton. I wtedy Radkowi może opaść szczęka do murawy. Bo można sobie sfałszować twarz ale przeszłości się nie da. Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego.