Dokładnie 10 czerwca 2020 roku na świecie pojawiło się wymarzone dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Gwiazda TVN po raz trzeci została wówczas mamą (ma dwóch synów w poprzedniego związku), ale dla jej męża był to debiut w roli ojca. Od tamtej chwili wszyscy mogli zobaczyć, jak były bramkarz świetnie odnajduje się w nowej roli, a synek Henio stał się dla niego całym światem. Teraz Radosław Majdan przed kamerą Party.pl opowiedział, jakim jest ojcem. Czy chciałby żeby jego ukochany syn również został piłkarzem?

Radosław Majdan należy do grona najpopularniejszych sportowców w naszym kraju. Przez wiele lat był cenionym bramkarzem, ale w 2010 roku zakończył karierę. Prywatnie tworzy szczęśliwy związek małżeński z Małgorzatą Rozenek, z którą w 2020 roku doczekał się syna. Obecnie Radosław Majdan jest jednym z uczestników nowego programu TVN, w którym rywalizuje w innymi sportowcami. Ostatnio Majdan zdradził, co było najtrudniejsze w "Mistrzowskich pojedynkach" i od razu zaczął mówić o synu. A jakim ojcem jest były bramkarz? W rozmowie z reporterką Party.pl zdradził całą prawdę.

Jestem tatą, który chce dać mu dwie rzeczy: przede wszystkim olbrzymią miłość i wsparcie, żeby wiedział, że jestem zawsze po to żeby być kimś, kto w jego życiu będzie tym, który będzie za nim stał i będzie go bardzo mocno kochał. Chciałbym w ogóle wychować go na - i myślę, że to mi się udaje patrząc na jego rozwój - na bardzo wrażliwego człowieka, bo wydaje mi się, że wrażliwi ludzie podejmują lepsze życiowe decyzje

Jestem tatą, który chce dać mu dwie rzeczy: przede wszystkim olbrzymią miłość i wsparcie, żeby wiedział, że jestem zawsze po to żeby być kimś, kto w jego życiu będzie tym, który będzie za nim stał i będzie go bardzo mocno kochał. Chciałbym w ogóle wychować go na - i myślę, że to mi się udaje patrząc na jego rozwój - na bardzo wrażliwego człowieka, bo wydaje mi się, że wrażliwi ludzie podejmują lepsze życiowe decyzje

Radosław Majdan nie ukrywa, że chce zaszczepić w synu pasję do sportu, a w szczególności do piłki nożnej.