Już w 2025 roku na wszystkich fanów Dody czeka prawdziwa petarda, bo w serwisie Amazon Prime ukaże się film dokumentalny o jej życiu, karierze i jak zapowiada artystka, pokaże show-biznes od innej strony. Doda zaczęła swoją karierę sceniczną, już jako 13-latka i na przestrzeni lat zdobyła status prawdziwej gwiazdy, a jej ostatnia płyta i trasa koncertowa „Aquaria” okazały się prawdziwym hitem. Doda nie ukrywa, że chciałaby zostawić po sobie coś ikonicznego, a dokument o niej jest spełnieniem jej marzeń:

Film z morałem, przestrogą, historią prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze polskiego show-biznesu, ale też moje, bo wiele stereotypów się utarło na mój temat i które chciałabym pokazać z innej strony. mówiła doda na evencie Amazon Prime

Okazuje się, że nie wszyscy są podekscytowani filmem o Dodzie i jedną z tych osób bez wątpienia jest były mąż piosenkarki Radosław Majdan...

Radosław Majdan zdradził, czy wystąpi w filmie o Dodzie

Doda zaprosi byłych partnerów do filmu o swoim życiu. W niedawnym wywiadzie dla Party.pl przyznała, że już trzech się zgodziło. Czy wśród nich był Radosław Majdan? Były mąż Dody przed naszymi kamerami przyznał, że otrzymał zaproszenie, jednak czy zdecydował się je przyjąć? Jego odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Jak na te słowa zareagowałaby Doda? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się, co na temat filmu o Dodzie sądzi Radosław Majdan.

Dlaczego Doda zaprasza byłych do filmu o sobie?

W dokumencie o Dodzie mają się pojawić również osoby, z którymi niekoniecznie miała po drodze podczas swojej kariery. Artystka podkreśla, że chce by obraz, który powstanie pokazał prawdziwe oblicze show-biznesu i nie zamierza konfrontować się z zaproszonymi gośćmi by zapewnić im komfort wypowiedzi.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad życie miłosne Dody było mocno komentowane w mediach kolorowych, a rozstania nierzadko wynoszone do rangi skandali. Jednak jak podkreślała w rozmowie z Party.pl: "Nie tylko mam partnerów, którzy mają złe rzeczy do powiedzenia na mój temat". O jednym z partnerów, który ma pojawić się w dokumencie mówiła już w rozmowie z Żurnalistą: "Myślę, że wystąpi w moim filmie, żeby coś opowiedział, dlaczego jako jedyna osoba umiała fajnie się rozstać, albo sprowokowała mnie do takiej umiejętności". Jesteście ciekawi, kto pojawi się w filmie?

