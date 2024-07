Czy Kuba Wojewódzki jest gejem? Te pytanie wraca jak boomerang! Kilka lat temu w jednym z wywiadów Michał Piróg zasugerował, że znany dziennikarz miał romans z Tomaszem Kammelem. Kuba oczywiście zdementował plotki, ale odtąd ten temat wciąż przewija się w mediach, a także jego programach. W głośnym wywiadzie dla Playboya.pl Wojewódzki wprost wyjaśnia, skąd wzięły się insynuacje, że jest gejem.

Kuba Wojewódzki rzadko kiedy udziela wywiadów, ale jak już to robi, jest on cytowany niemal wszędzie. Zwłaszcza, że dziennikarz nie owija w bawełnę i bardzo szczerze wypowiada się m.in. na temat wspomnianego wcześniej homoseksualizmu. Jakie źródło mają plotki, że Kuba jest gejem?

Dziennikarz zapytał wówczas o Michała Piróga, z którym Kuba jest skonfliktowany:

On mi pachnie zdesperowanym przebierańcem. Gotów jest przyznać się do wszystkiego, żeby tylko o nim napisali. […] Nie chce zresztą o nim za dużo mówić, bo dosyć dawno doszliśmy do porozumienia. Porozumieliśmy się, że się nie szanujemy - mówi Kuba.

Dlaczego więc tak głośno mówi się o tym, że dziennikarz jet homoseksualistą? Jak wyjaśnia, chciał sprowokować do dyskusji, ponieważ nie godzi się na homofobię, nawet najmniejsze jej objawy:

Wszystko zaczęło się ode mnie i od mojego programu. Semantycznie i mentalnie Polska jest czasami jak wielkie więzienie. A w więzieniu słowo pedał jest w czołówce słów poniżających. Jesteś cwelem, można tobą pomiatać, poniżać, można z tobą zrobić wszystko. Część społeczeństwa ma ten sam odruch. A we mnie nie ma na to zgody. I zacząłem, bo lubię przewrotność, nawet na krawędzi autodestrukcji, czynić sugestie, że się jeszcze orientacyjnie waham. Że może jednak jestem waginosceptykiem. Taki coming out na pół etatu. Nie trzeba być prorokiem, żeby wiedzieć, że to chwyci. A jak na wizji całowałem się z Borysem Szycem czy Bartkiem Gelnerem wszystko było jasne.