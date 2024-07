Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek tworzą jedno z lepiej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Popularności zdecydowanie nie można im odmówić, choć czy są oni "polskimi Beckhamami"? Swego czasu sami o sobie tak powiedzieli, a teraz jest podobnie. Co ciekawe, Radek uznał, że to oni "stali się inspiracją" dla słynnego małżeństwa!

Radek Majdan jak David Beckham?

W 2016 roku w "Azji Express" jednymi z uczestników byli Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek. Chyba każdy pamięta ikoniczny moment, w którym celebrytka natarczywie wywierała na mężu presję podczas jednego z zadań, by zatrzymał ciężarówkę. To się jednak nie udało, dlatego małżonkowie wsiedli do autobusu pełnego pasażerów.

Dla lokalnych mieszkańców zapewne niecodziennym widokiem były kamery i szalejący przed nią bohaterowie, dlatego Małgorzata postanowiła krótko wyjaśnić im, kim tak właściwie są:

Hi is David Beckham, a mi is Victoria Beckham. In Poland - powtarzała w kółko.

Na podróżnych jej słowa nie zrobiły większego wrażenia, jednak zdecydowanie głośniejszym echem odbiły się w rodzimych mediach. Cytat rozbawił widzów i jeszcze długo rozbrzmiewał w sieci! Do dziś co poniektórzy fani Małgosi i Radka wracają pamięcią do czasu, gdy porównali się do Beckhamów. Co ciekawe, teraz Majdan sam to zrobił!

Opublikował on na swoim profilu na pozór zwyczajne zdjęcie, do którego zapozował z Robertem Karasiem. Panowie pokazali się w identycznych, fioletowych kompletach dresowych i to właśnie one okazały się kluczowe. Radek porównał ich do Beckhamów, stwierdzając, że chyba zainspirowali brytyjskich małżonków do założenia "podobnych stylizacji".

Wtedy, gdy robiliśmy to zdjęcie z Robertem Karasiem nie spodziewaliśmy się, że będziemy inspiracją dla, ''angielskich Majdanów''

O co tak właściwie chodziło Majdanowi? Kilka dni temu Victoria i David Beckhamowie świętowali swoją 25. rocznicę ślubu, a z tej okazji urządzili sobie sesję zdjęciową w strojach, które mieli na sobie w dniu ślubu. Ukochana piłkarza włożyła więc długą, obcisłą sukienkę, a on sam - garnitur. Całe stylizacje były w kolorze fioletowym!

Ciekawe, czy Małgorzata Rozenek będzie zazdrosna, że tym razem to nie ona została Beckhamową.

