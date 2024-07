Już jutro w sprzedaży w całej Polsce pojawi się nowy numer najlepszego magazynu o gwiazdach - "Party". Na okładce zobaczymy stylową Kingę Rusin. Gwiazda walczy o życie pewnej kobiety chorej na raka. Znalazła na to niezwykły sposób. W międzyczasie dziennikarka TVN-u zachwyca na salonach pięknymi kreacjami. Nie da się oderwać od niej wzroku. Przypomnijmy: Rusin w zjawiskowej kreacji na wielkiej gali

Reklama

Co jeszcze w numerze? Fotorelacja z najgłośniejszego ślubu ostatnich tygodni - Kuby Wesołowskiego oraz Agnieszki Szczurek. To była naprawdę piękna uroczystość. Ponadto - nowy kontrakt reklamowy Anety Zając. Gdzie zobaczymy gwiazdę? Edyta Górniak i Piotr Schramm - ktoś chce zniszczyć ich miłość. Gwiazda nie zostawi tego bez konsekwencji. W środku znajdziemy również wywiad z Joanną Przetakiewicz. Dowiemy się także co nowego u Kasi Cichopek.

Nowe "Party" - już jutro w sprzedaży atrakcyjnej cenie - tylko 1,99 zł. Gorąco polecamy.

Zobacz: Plotki o romansie Górniak przybierają na sile. Gwiazda opublikowała ostre oświadczenie



Zobacz także

Reklama

Stylowa Rusin w drodze do pracy: