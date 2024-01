Znana widzom „Dzień dobry TVN” Kinga Rusin dużo czasu spędza poza Polską, w znacznie cieplejszym regionie i chętnie dzieli się egzotycznymi podróżami w mediach społecznościowych. We wrześniu ubiegłego roku prezenterka telewizyjna przeszła operację kolana i poruszała się o kulach ortopedycznych. Choć dzisiaj już ich nie potrzebuje, to nadal przechodzi rehabilitację. Ostatnio gwiazda została sfotografowana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Nie wyglądała na zadowoloną.

Niedawno Kinga Rusin pojawiła się w Polsce, co nie umknęło uwadze paparazzi. Zwłaszcza że dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” zatrzymała swoje auto w niedozwolonym miejscu. W rozmowie z „Faktem” gwiazda wyjaśniła, że przyjechała na rehabilitacje, a samochód zaparkowała nagle, ponieważ źle się poczuła.

Czuje się w obowiązku, żeby się wytłumaczyć. Tak, zaraz po przylocie do Warszawy pojechałam na rehabilitację i od razu do kolejnego lekarza. W drodze do niego zaparkowałam na chwilę, ponieważ źle się poczułam – musiałam natychmiast coś zjeść (nie zdążyłam zjeść śniadania) i podnieść sobie ciśnienie kawą. Muszę winę zrzucić na Marka. Kazał mi przez telefon od razu się zatrzymać i wypić espresso. Siła wyższa. Byłam w tym miejscu pierwszy raz, zdziwiona, że ani przy kawiarni, ani przy dużym sklepie spożywczym obok, nie ma ani jednego miejsca parkingowego dla klientów, tylko dla dostawców. Tak zaplanowane są te nowe osiedla. Samochód zostawiłam na moment, światłach awaryjnych. Nie miałam innego wyjścia

– powiedziała na łamach Faktu.