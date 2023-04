Kinga Rusin od czasu pandemii mieszka poza Polską. Teraz jednak wróciła do kraju, gdzie powitało ją szerokie grono znanych koleżanek. Przy okazji wbiła szpilę Tomaszowi Lisowi?

Nie jest tajemnicą, że Kinga Rusin od czasu pandemii mieszka poza Polską. Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" pracuje zdalnie, prowadząc markę kosmetyczną, ale jest też aktywna na Instagramie, gdzie często zabiera głos w ważnych społecznie kwestiach. Media społecznościowe są też kanałem, który pomaga Kindze Rusin utrzymać kontakt z koleżankami i kolegami z Polski. Wygląda na to, że mimo dystansu dzielącego dziennikarkę od znajomych, relacje udaje się podtrzymać - teraz Kinga Rusin wróciła do Polski, gdzie czekała na nią miła niespodzianka. Zobaczcie, jak przywitały ją przyjaciółki.

Kinga Rusin wróciła do Polski. Tak bawiła się na powitalnej imprezie

Gdy Kinga Rusin wyjechała z Polski trzy lata temu, by razem z partnerem podróżować po świecie, nikt nie przypuszczał, że gwiazda TVN na stałe zamieszka poza granicami naszego kraju. Wspólnie z Markiem Kujawą zwiedziła egzotyczne i odległe miejsca, by niedawno zamieszkać na Kostaryce. Odległość od kraju nie oznacza jednak dla Kingi Rusin zerwania kontaktów z dotychczasowymi znajomymi, również tymi z polskiego z show biznesu. Dziennikarka jest na bieżąco z wydarzeniami w naszym kraju. Ostatnio Kinga Rusin zażartowała z polskiej reprezentacji piłkarskiej, zwracając uwagę na zamiłowanie jej członków do luksusowych ubrań i dodatków.

Teraz, tuż przed Wielkanocą Kinga Rusin wróciła do Polski i z tej okazji postanowiła odbudować relacje z dawno niewidzianymi koleżankami. Gwiazda TVN zorganizowała "babski wieczór", na którym pojawiło się wiele znanych z show biznesu kobiet. Wspólnie z Kingą Rusin bawiła się między innymi Kasia Sokołowska, Ilona Ostrowska czy Karolina Ferenstein-Kraśko.

- Wczoraj u mnie w domu, jak zawsze, kiedy wracam do Polski ... Oj, jak ja lubię urządzać te nasze tradycyjne, babskie wieczory! Takiej dawki energii, dobrego humoru, opowieści dosłownie o wszystkim, nie dostałabym od nikogo innego. Dziewczyny, jesteście nieziemskie! Ależ się uśmiałam - napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Instagram @kingarusin

Wygląda na to, że wszystkie panie były tego dnia w doskonałych humorach, a plotkom i historiom nie było końca. Co ciekawe, Kinga Rusin zadbała o każdy szczegół i pamiętała o koleżankach również pod kątem kulinarnym. Na przyjęcie przygotowała poczęstunek i zapytała swoje gościnie, czy smakowały im zaserwowane potrawy.

Instagram @ilona_ostrowska_official

Na odpowiedzi Kinga Rusin nie musiała długo czekać: koleżanki komplementowały jej kuchnię, a nawet sugerowały, że gwiazda TVN powinna otworzyć własną restaurację!

- To było pyszne, musisz otworzyć restaurację - zasugerowała Ilona Ostrowska.

- Jesteś genialną kucharką - napisała Kasia Sokołowska.

- Dziewczyny lubią dobrą zabawę - podsumowała Małgorzata Brochocka.

Instagram/kingarusin

Wygląda na to, że Kinga Rusin spędziła wyjątkowy czas z przyjaciółkami. Komplementy na temat jej kuchni nabierają znaczenia w kontekście ostatniej wypowiedzi byłego męża Kingi Rusin, Tomasza Lisa, który wyjawił, że w trakcie ich małżeństwa musiał... stołować się w jadłodajni! Myślicie, że najnowsze kulinarne popisy Kingi Rusin to wymowna odpowiedź na szpilę, którą wbił jej były małżonek?

